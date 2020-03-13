Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса

КИЕВ, 13 мар – РИА Новости. Власти Власти Украины с 17 марта ограничат пассажирское авиасообщение из-за коронавируса , сухопутное и морское сообщения будут открыты, украинцы смогут ими воспользоваться для возвращения на родину, заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков

В пятницу секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что через 48 часов Украина закроет границу для иностранцев на две недели. Вместе с этим компания "Международные авиалинии Украины", которая является крупнейшим авиаперевозчиком в стране, объявила в пятницу о приостановке рейсов в Милан и Рим в связи с мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

"Что касается пассажирского авиасообщения, 17 марта с 0:00 (1:00 мск) часов авиасообщение на Украине будет полностью ограниченно. Если мы говорим о сухопутном и морском сообщениях, то наши граждане будут иметь возможность вернуться домой", - заявил Разумков в эфире телеканала NewsOne

Он отметил, что кроме авиатранспорта есть другие механизмы для возвращения граждан на Украину. "Автотранспорт - это способ возврата в нашу страну. Если мы говорим про авиатранспорт, то мы не можем формировать рейсы исключительно из граждан Украины", - заявил Разумков, отвечая на вопрос о том, как добираться тем гражданам, которые не успеют вернуться на Украину до 17 марта.

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19.