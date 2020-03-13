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Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса
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РИА Новости

Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса

21:58 13.03.2020
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoСамолет с гражданами Украины, эвакуированными из Китая, в международном аэропорту Борисполь
Самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Китая, в международном аэропорту Борисполь
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
КИЕВ, 13 мар – РИА Новости. Власти Украины с 17 марта ограничат пассажирское авиасообщение из-за коронавируса, сухопутное и морское сообщения будут открыты, украинцы смогут ими воспользоваться для возвращения на родину, заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
В пятницу секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что через 48 часов Украина закроет границу для иностранцев на две недели. Вместе с этим компания "Международные авиалинии Украины", которая является крупнейшим авиаперевозчиком в стране, объявила в пятницу о приостановке рейсов в Милан и Рим в связи с мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
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"Что касается пассажирского авиасообщения, 17 марта с 0:00 (1:00 мск) часов авиасообщение на Украине будет полностью ограниченно. Если мы говорим о сухопутном и морском сообщениях, то наши граждане будут иметь возможность вернуться домой", - заявил Разумков в эфире телеканала NewsOne.
Он отметил, что кроме авиатранспорта есть другие механизмы для возвращения граждан на Украину. "Автотранспорт - это способ возврата в нашу страну. Если мы говорим про авиатранспорт, то мы не можем формировать рейсы исключительно из граждан Украины", - заявил Разумков, отвечая на вопрос о том, как добираться тем гражданам, которые не успеют вернуться на Украину до 17 марта.
Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 4,9 тысячи скончались.
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Коронавирус в РоссииРаспространение нового коронавирусаДмитрий РазумковМеждународные авиалинии УкраиныВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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