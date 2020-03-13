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Катар объявил о наборе волонтеров для борьбы с коронавирусом
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РИА Новости

Катар объявил о наборе волонтеров для борьбы с коронавирусом

21:47 13.03.2020
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© РИА Новости / Абдулкадер Хадж / Перейти в фотобанкПрохожие в окрестностях амфитеатра в городе Доха, Катар
Прохожие в окрестностях амфитеатра в городе Доха, Катар
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
Перейти в фотобанк
ДОХА, 13 мар - РИА Новости. Организация Красного полумесяца Катара начала кампанию "Мы все волонтеры для Катара" по набору людей, готовых на любую экстренную помощь в рамках борьбы с коронавирусом, сообщает департамент волонтеров и социального развития организации.
В минувшую среду минздрав Катара сообщил о резком увеличении числа больных коронавирусом на территории маленького эмирата до 262 человек. По этому показателю Катар обогнал все остальные пять стран Персидского залива.
"В рамках усилий, предпринимаемых государством, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса, департамент волонтеров Организации Красного полумесяца Катара ищет поддержку всех гражданских сообществ и составляет список волонтеров, желающих принять участие в любой экстренной деятельности и быть готовыми полностью отдаться работе в любое время, если это потребуется, в качестве оперативного ответа на любую чрезвычайную ситуацию", - говорится в объявлении департамента.
Организация готова зарегистрировать волонтерами подданных или постоянно проживающих в стране иностранцев с действующими видами на жительство не младше 18 и не старше 40 лет в хорошей физической форме, с крепким здоровьем и образованием не ниже полной средней школы.
С пятницы в Катаре введены дополнительные ограничения в связи с распространением коронавируса: закрыты кинотеатры, театры, музеи, детские площадки, тренажерные и банкетные залы. Ранее власти Катара приостановили учебу во всех школах и вузах страны.
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