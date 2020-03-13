В Польше закрыли заведения общепита

ВАРШАВА, 13 мар – РИА Новости. Бары, рестораны и другие заведения общественного питания закрываются в Бары, рестораны и другие заведения общественного питания закрываются в Польше , заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Варшаве в пятницу.

По последним данным, в польских госпиталях находятся 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом, один человек скончался. Более 500 человек госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию, несколько тысяч находятся на домашнем карантине.

"Мы решили временно закрыть клубы, бары, рестораны, все развлекательные заведения, потому что в них собираются люди", - сказал премьер. При этом он уточнил, что все рестораны, кафе и другие заведения могут предоставлять услуги "на вынос" или доставлять свою продукцию.

Польские граждане после пересечения границы, по словам премьера, будут помещаться на 14-дневный карантин.

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский в свою очередь заявил, что данная мера носит обязательный, а не рекомендательный характер. "Это не рекомендация. Это распоряжение министерства здравоохранения и министерства внутренних дел и администрации. Они будут просто закрыты", - сказал Шумовский.

Он уточнил, что изначально предприятия общепита будут закрыты на 14 дней, после истечения которых этот срок может быть продлен.