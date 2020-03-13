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В Польше закрыли заведения общепита
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РИА Новости

В Польше закрыли заведения общепита

21:42 13.03.2020 (обновлено: 22:13 13.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПокупатели в продуктовом магазине в Варшаве
Покупатели в продуктовом магазине в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАРШАВА, 13 мар – РИА Новости. Бары, рестораны и другие заведения общественного питания закрываются в Польше, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Варшаве в пятницу.
По последним данным, в польских госпиталях находятся 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом, один человек скончался. Более 500 человек госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию, несколько тысяч находятся на домашнем карантине.
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"Мы решили временно закрыть клубы, бары, рестораны, все развлекательные заведения, потому что в них собираются люди", - сказал премьер. При этом он уточнил, что все рестораны, кафе и другие заведения могут предоставлять услуги "на вынос" или доставлять свою продукцию.
Польские граждане после пересечения границы, по словам премьера, будут помещаться на 14-дневный карантин.
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Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский в свою очередь заявил, что данная мера носит обязательный, а не рекомендательный характер. "Это не рекомендация. Это распоряжение министерства здравоохранения и министерства внутренних дел и администрации. Они будут просто закрыты", - сказал Шумовский.
Он уточнил, что изначально предприятия общепита будут закрыты на 14 дней, после истечения которых этот срок может быть продлен.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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