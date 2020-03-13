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В Польше запретили мероприятия с участием более 50 человек
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РИА Новости

В Польше запретили мероприятия с участием более 50 человек

21:37 13.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАРШАВА, 13 мар – РИА Новости. Собрания с участием больше 50 человек запрещают в Польше, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Варшаве в пятницу.
По последним данным, в польских госпиталях находятся 67 пациента с подтвержденным коронавирусом, один человек скончался. Более 500 человек госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию, несколько тысяч находятся на домашнем карантине.
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"Ограничение собраний более 50 человек имеет общий характер. Касается всех мест, где могут собираться люди", - сказал он.
Моравецкий подчеркнул, что запрет касается в том числе маршей, демонстраций, религиозных и политических собраний.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаМатеуш МоравецкийКоронавирусыВОЗПольшаВаршаваВ мире
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