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СМИ: российские Ту-142 пролетели над американским военным лагерем
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РИА Новости

СМИ: российские Ту-142 пролетели над американским военным лагерем

21:37 13.03.2020 (обновлено: 22:29 13.03.2020)
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Два российских противолодочных самолета Ту-142 пролетели над американским военным лагерем в Арктике. Об этом сообщает портал Popular Mechanics.
Инцидент произошел 9 марта. Российские Ту-142 выполняли плановый полет над международными водами моря Бофорта в районе Аляски.
По информации портала, в этом месте находится американский военный лагерь Seadragon, разбитый для учений в начале марта.
Для сопровождения российских самолетов Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) отправило истребители F-22 и CF-18. По данным NORAD, самолеты приблизились к побережью Аляски на расстояние около ста километров. В воздухе они провели четыре часа.
За последнее время сообщалось о нескольких учебных операциях российских Ту-142. Так, в начале месяца командование Тихоокеанского флота России проинформировало об учениях с бомбометанием в Японском море, а в конце февраля сообщалось об учебном полете двух таких самолетов над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей.
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NORADТу-142АрктикаБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Предлагаю им лагерь ликвидировать и пригласить в наш "Артек", там гораздо теплее и веселей.
13 марта, 22:02
Айрат Сагиндыков
16180004
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