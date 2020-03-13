СМИ: российские Ту-142 пролетели над американским военным лагерем

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Два российских противолодочных самолета Ту-142 пролетели над американским военным лагерем в Арктике. Об этом сообщает портал Popular Mechanics.
Инцидент произошел 9 марта. Российские Ту-142 выполняли плановый полет над международными водами моря Бофорта в районе Аляски.
По информации портала, в этом месте находится американский военный лагерь Seadragon, разбитый для учений в начале марта.
Для сопровождения российских самолетов Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) отправило истребители F-22 и CF-18. По данным NORAD, самолеты приблизились к побережью Аляски на расстояние около ста километров. В воздухе они провели четыре часа.
За последнее время сообщалось о нескольких учебных операциях российских Ту-142. Так, в начале месяца командование Тихоокеанского флота России проинформировало об учениях с бомбометанием в Японском море, а в конце февраля сообщалось об учебном полете двух таких самолетов над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей.