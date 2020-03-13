СМИ: российские Ту-142 пролетели над американским военным лагерем

По информации портала, в этом месте находится американский военный лагерь Seadragon, разбитый для учений в начале марта.

За последнее время сообщалось о нескольких учебных операциях российских Ту-142. Так, в начале месяца командование Тихоокеанского флота России проинформировало об учениях с бомбометанием в Японском море, а в конце февраля сообщалось об учебном полете двух таких самолетов над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей.