Во Франции сократят работу общественного транспорта

ПАРИЖ, 13 мар - РИА Новости. Парижская компания общественного транспорта (RATP) и Французская национальная компания железных дорог (SNCF) на следующей неделе сократят число поездов на фоне распространения коронавируса, сообщает в пятницу радиостанция Europe1.

"Компании RATP и SNCF в пятницу объявили о сокращении транспорта на следующей неделе из-за коронавируса. Часть персонала не может работать, в частности, из-за того, что должны следить за своими детьми", - передает радиостанция.

Точные данные по движению поездов, автобусов и трамваев не приводятся. Отмечается, что RATP будет либо сокращать частоту движения транспорта, либо расставлять приоритеты в пользу некоторых линий.

По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 3661 человек. Жертвами болезни стали 79 человек.