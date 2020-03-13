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Во Франции сократят работу общественного транспорта
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РИА Новости

Во Франции сократят работу общественного транспорта

21:34 13.03.2020
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© REUTERS / Charles PlatiauСкорая помощь у больницы Биша в Париже
Скорая помощь у больницы Биша в Париже
© REUTERS / Charles Platiau
ПАРИЖ, 13 мар - РИА Новости. Парижская компания общественного транспорта (RATP) и Французская национальная компания железных дорог (SNCF) на следующей неделе сократят число поездов на фоне распространения коронавируса, сообщает в пятницу радиостанция Europe1.
"Компании RATP и SNCF в пятницу объявили о сокращении транспорта на следующей неделе из-за коронавируса. Часть персонала не может работать, в частности, из-за того, что должны следить за своими детьми", - передает радиостанция.
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Точные данные по движению поездов, автобусов и трамваев не приводятся. Отмечается, что RATP будет либо сокращать частоту движения транспорта, либо расставлять приоритеты в пользу некоторых линий.
По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 3661 человек. Жертвами болезни стали 79 человек.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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