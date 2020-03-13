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Дания с 14 марта закроет границы из-за коронавируса
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РИА Новости

Дания с 14 марта закроет границы из-за коронавируса

21:34 13.03.2020 (обновлено: 22:48 13.03.2020)
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
СТОКГОЛЬМ, 13 мар - РИА Новости. Власти Дании с субботы закрывают границы страны на фоне пандемии коронавируса, заявил министр юстиции Дании Ник Хеккеруп.
"Любому человеку, который хочет въехать в Данию без уважительной причины, будет отказано. Вы можете въехать в страну, только если вы живете здесь или работаете", - заявил министр юстиции на пресс-конференции правительства. Его слова приводит радиостанция DR.
Запрет будет действовать до 13 апреля.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаДанияВ мире
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