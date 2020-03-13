Штаб-квартира ООН продолжит работу, несмотря на случай коронавируса

ООН, 13 мар – РИА Новости. Штаб-квартира Штаб-квартира ООН продолжит работу, несмотря на выявленный случай заражения коронавирусом , заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик

В четверг стало известно, что у одной из сотрудниц постпредства Филиппин обнаружен коронавирус. В последний раз она была в ООН в понедельник и пробыла там примерно полчаса. Она также успела пообщаться с двумя дипломатами другой миссии. Весь состав филиппинской миссии сейчас на карантине.

"Направление, в котором мы двигаемся, заключается в том, чтобы максимально сократить присутствие людей в здании. Тем, кто может работать дома, будет сказано работать из дома. Важно помнить, что работа ООН продолжится", - сказал Дюжаррик. "Мы продолжим поддерживать миротворческие операции, мы продолжим оказывать поддержку нашим гуманитарным операциям, наши коллеги продолжат работу над бюджетом", - добавил он.

По его словам, часть работы будут делать из дома. "Если страны-члены решат, если Совет безопасности решит, что им надо провести заседание, мы всячески поддержим их", - отметил Дюжаррик.

Он добавил, что ожидаются критически важные встречи Совета безопасности по продлению мандатов, чрезвычайно важные встречи бюджетного комитета для принятия бюджета. "Работа ООН продолжится. Мы планируем проводить брифинги (для прессы - ред.) здесь вживую, насколько это возможно, если только обстоятельства не изменятся", - заявил официальный представитель.