Штаб-квартира ООН продолжит работу, несмотря на случай коронавируса

ООН, 13 мар – РИА Новости. Штаб-квартира ООН продолжит работу, несмотря на выявленный случай заражения коронавирусом, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
В четверг стало известно, что у одной из сотрудниц постпредства Филиппин обнаружен коронавирус. В последний раз она была в ООН в понедельник и пробыла там примерно полчаса. Она также успела пообщаться с двумя дипломатами другой миссии. Весь состав филиппинской миссии сейчас на карантине.
"Направление, в котором мы двигаемся, заключается в том, чтобы максимально сократить присутствие людей в здании. Тем, кто может работать дома, будет сказано работать из дома. Важно помнить, что работа ООН продолжится", - сказал Дюжаррик. "Мы продолжим поддерживать миротворческие операции, мы продолжим оказывать поддержку нашим гуманитарным операциям, наши коллеги продолжат работу над бюджетом", - добавил он.
По его словам, часть работы будут делать из дома. "Если страны-члены решат, если Совет безопасности решит, что им надо провести заседание, мы всячески поддержим их", - отметил Дюжаррик.
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Он добавил, что ожидаются критически важные встречи Совета безопасности по продлению мандатов, чрезвычайно важные встречи бюджетного комитета для принятия бюджета. "Работа ООН продолжится. Мы планируем проводить брифинги (для прессы - ред.) здесь вживую, насколько это возможно, если только обстоятельства не изменятся", - заявил официальный представитель.
Дипломатам ООН рекомендовано сократить до двух человек от одной миссии присутствие на мероприятиях, которые не отменили. Сотрудников просят по возможности пользоваться видеосвязью, все встречи рекомендовано проводить в крупных помещениях. Пока не принято решение об изменении формата работы главного органа - Совета безопасности, но перспективы этого обсуждаются. В понедельник в ООН тестировали систему дистанционного участия в заседании СБ. В здании ООН участили уборку помещений, проводится регулярная дезинфекция поручней, дверных ручек, лифтов. Всюду были установлены аппараты для дезинфекции рук.
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