Польша закрыла границы для иностранцев

Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве

По последним данным, в польских госпиталях находятся 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом, один человек скончался. Более 500 человек госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию, несколько тысяч находятся на домашнем карантине.

"В нынешней ситуации мы не можем позволить себе открытие границ для иностранцев", - сказал Моравецкий.

Он уточнил, что такая мера вводится сначала на 10 дней с возможностью продления на очередные 20 дней, а потом на очередной месяц. Польские граждане после пересечения границы, по словам премьера, будут помещаться на 14-дневный карантин.

Также Моравецкий проинформировал, что будут приостановлены международные пассажирские авиационные и железнодорожные перевозки. Данная мера не касается грузовых перевозок.

Германии. "Нашей главной целью является недопущение такого быстрого прироста (числа зараженных – ред.), как у наших соседей", - заявил Моравецкий, указав на ситуацию в Италии

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил в свою очередь, что для некоторых иностранцев могут быть сделаны исключения, "если они связаны с нашей страной, постоянно здесь проживают и работают".

"Они смогут вернуться, если сейчас находятся за границей. Но условие одно – 14-дневный карантин", – сказал министр.