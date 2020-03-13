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2020-03-13T21:32+0300
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ЕБРР выделит миллиард евро для борьбы с последствиями коронавируса
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РИА Новости

ЕБРР выделит миллиард евро для борьбы с последствиями коронавируса

21:32 13.03.2020
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© REUTERS / Jennifer LorenziniЛюди в защитных масках во Флоренции, Италия
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
© REUTERS / Jennifer Lorenzini
ЛОНДОН, 13 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделяет 1 миллиард евро на поддержку бизнеса в 38 странах своего присутствия в борьбе с последствиями коронавируса, говорится в сообщении финансового института.
"ЕБРР обнародовал чрезвычайный "Пакет солидарности" в сумме один миллиард евро, который поможет компаниям во всех регионах справиться с последствиями пандемии коронавируса", - говорится в заявлении банка.
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ЕБРР уточняет, что в случае необходимости готов выделить еще больше средств. Предполагается, что финансирование будет доступно для устойчивых компаний, испытывающих временные трудности из-за коронавируса.
Как отметил глава ЕБРР Сума Чакрабарти, банк готов к дальнейшему наращиванию "ответных мер" и принимает активные, срочные шаги для пересмотра, корректировки и расширения своих инструментов финансирования в странах своих операций.
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В рамках программы поддержки планируется оценить необходимость реструктуризации существующих кредитов, включая возможность продления сроков погашения и изменения других условий по заимствованиям. Возможна конвертация средств в локальную валюту компаний-заемщиков.
Экономисты ЕБРР ожидают, что негативные последствия коронавируса затронут все регионы операций банка, рост экономики будет замедляться в Центральной Азии, в Восточной Европе, на Кавказе, в России и Юго-Восточной Европе.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВесь мирЕвропейский банк реконструкции и развитияЕвропаЭкономика
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