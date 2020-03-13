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В Находке на складе произошла разгерметизация емкости с мазутом
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РИА Новости

В Находке на складе произошла разгерметизация емкости с мазутом

21:24 13.03.2020
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Площадь разлива нефтепродуктов после разгерметизации емкости с топочным мазутом в Находке Приморского края составила порядка одного гектара, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее спасательное ведомство информировало, что емкость с топочным мазутом объемом почти 3 тысячи кубометров разгерметизировалась на складе котельной в городском округе Находка в Приморском крае, площадь разлива уточнялась.
"Площадь разлива мазута составила порядка 1 гектара", - сказал собеседник агентства.
По его словам, для ликвидации последствий происшествия привлечены более 30 человек и 15 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НаходкаПриморский крайПроисшествия
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