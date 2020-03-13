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В Британии умер еще один пациент с коронавирусом
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РИА Новости

В Британии умер еще один пациент с коронавирусом

21:22 13.03.2020
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© AP Photo / Francois MoriРаботник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
© AP Photo / Francois Mori
ЛОНДОН, 13 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Еще один человек скончался в Британии после заражения коронавирусом, сообщила главный врач Шотландии Кэтрин Калдервуд.
Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 208, составив 798, сообщает минздрав страны. Это рекордный скачок числа заболевших с момента, когда 31 января был зарегистрирован первый случай, суточное количество заболевших с каждым днем резко увеличивается. Ранее после заражения скончались 10 человек, все они пожилые люди с хроническими заболеваниями.
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"С грустью сообщаю, что один пациент с коронавирусом скончался в больнице в Шотландии. Выражаю сочувствие его семье в это трудное время", - говорится в заявлении Калдервуд.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ на 13 марта, в мире зарегистрировано свыше 132 тысяч случаев нового коронавируса в 123 странах и территориях. Число смертей от вируса превысило 5 тысяч.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗШотландияВеликобританияВ мире
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