В Британии умер еще один пациент с коронавирусом

ЛОНДОН, 13 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Еще один человек скончался в Британии после заражения коронавирусом, сообщила главный врач Шотландии Кэтрин Калдервуд.
Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 208, составив 798, сообщает минздрав страны. Это рекордный скачок числа заболевших с момента, когда 31 января был зарегистрирован первый случай, суточное количество заболевших с каждым днем резко увеличивается. Ранее после заражения скончались 10 человек, все они пожилые люди с хроническими заболеваниями.
"С грустью сообщаю, что один пациент с коронавирусом скончался в больнице в Шотландии. Выражаю сочувствие его семье в это трудное время", - говорится в заявлении Калдервуд.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ на 13 марта, в мире зарегистрировано свыше 132 тысяч случаев нового коронавируса в 123 странах и территориях. Число смертей от вируса превысило 5 тысяч.