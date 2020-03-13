ВШЭ разрешила российским студентам перейти на дистанционное обучение

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Высшая школа экономики разрешила своим российским студентам для профилактики коронавируса перейти на дистанционную форму обучения, сообщается на сайте вуза.
"Существует возможность перехода на индивидуальный учебный план с дистанционным обучением, для этого нужно написать заявление в учебный офис. Сдача экзаменов в дистанционном режиме при этом не предусмотрена", - разъясняется на сайте вуза.
Студенту, находящемуся в самоизоляции, чтобы не выпасть на две недели карантина из учёбы, необходимо связаться с учебным офисом своей программы, согласовать учебный план и продолжить обучение дистанционно.
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