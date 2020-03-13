Число заболевших коронавирусом во Франции выросло почти на 800 человек

ПАРИЖ, 13 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом во Франции возросло за сутки почти на 800 человек до 3661, заявил в пятницу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
"Сегодня мы насчитываем 3661 заболевшего, то есть почти на 800 человек больше, чем вчера. На данный момент 79 человек скончались, 154 человека все еще находятся в тяжелом состоянии", - сказал Веран на брифинге.
По словам министра, 98% заболевших коронавирусом излечиваются от него.
Накануне число заразившихся вирусом составляло 2876 человек, а число погибших - 61.
Веран отметил, что "распространение вируса на территории Франции ускоряется".
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.