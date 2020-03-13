Ограничения авиасообщения в России не касаются Великобритании

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ уточнили, что введенные ограничения на авиасообщение не касаются Великобритании.
Россия с 16 марта из-за коронавируса временно приостанавливает авиасообщение со странами Европейского союза, Швейцарией и Норвегией. Исключением стали прямые рейсы в столицы и обратно, а также чартеры для вывоза россиян в РФ и граждан европейских государств на родину.
"Ограничения не касаются Великобритании", - уточнили в оперативном штабе.
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