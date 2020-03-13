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Ограничения авиасообщения в России не касаются Великобритании
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РИА Новости

Ограничения авиасообщения в России не касаются Великобритании

21:17 13.03.2020 (обновлено: 22:49 13.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский  / Перейти в фотобанкШереметьево перевело все рейсы из Италии в терминал F
Шереметьево перевело все рейсы из Италии в терминал F
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ уточнили, что введенные ограничения на авиасообщение не касаются Великобритании.
Россия с 16 марта из-за коронавируса временно приостанавливает авиасообщение со странами Европейского союза, Швейцарией и Норвегией. Исключением стали прямые рейсы в столицы и обратно, а также чартеры для вывоза россиян в РФ и граждан европейских государств на родину.
"Ограничения не касаются Великобритании", - уточнили в оперативном штабе.
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Популярные комментарии
С ними в первую очередь приостанавливать нужно!
13 марта, 21:25
zzelip999
1000000
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