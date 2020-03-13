Ограничения авиасообщения в России не касаются Великобритании

Россия с 16 марта из-за коронавируса временно приостанавливает авиасообщение со странами Европейского союза, Швейцарией и Норвегией. Исключением стали прямые рейсы в столицы и обратно, а также чартеры для вывоза россиян в РФ и граждан европейских государств на родину.