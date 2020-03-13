Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T22:51+0300
https://ria.ru/20200313/1568583299.html
На Кубани ввели ограничения на проведение массовых мероприятий
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568264099_118:126:1719:1026_1036x0_80_0_0_62b200d3111db0fc93b7bdd9d810df40.jpg
РИА Новости

На Кубани ввели ограничения на проведение массовых мероприятий

21:09 13.03.2020 (обновлено: 22:51 13.03.2020)
1030
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорздрав РФ / Перейти в фотобанкСотрудники медицинского стационара
Сотрудники медицинского стационара
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорздрав РФ
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение ограничить проведение массовых мероприятий на Кубани, сообщает администрация региона.
На сегодняшний день в России зарегистрированы 45 случаев коронавирусной инфекции: 42 у граждан РФ, два – у граждан Китая, один – у гражданина Италии. Выздоровели и были выписаны два гражданина Китая и один - России. Также выписаны россияне, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess. Один заболевший есть и в Краснодарском крае, мужчина госпитализирован.
Биологически активные добавки
12 марта, 17:10
Академик рассказал о мерах профилактики коронавируса
"Губернатор принял решение ввести запрет на проведение мероприятий с участием большого количества людей. Это превентивная мера", – приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора края Андрея Алексеенко, сказанные в ходе заседания КЧС по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Отмечается, что соответствующее распоряжение уже готовится.
"В ближайшее время оно будет подписано. Но все мероприятия с участием детей – межшкольные, культурные, должны быть отменены уже буквально с сегодняшнего дня, не дожидаясь документа. Это однозначная позиция губернатора", – цитирует пресс-служба вице-губернатора региона Игоря Галася.
Девушки в масках на одной из улиц Милана
12 марта, 10:17
Инфекционист объяснил различия терминов "эпидемия" и "пандемия"
Как сообщает администрация, в школах и детских садах будут приняты дополнительные меры по контролю за самочувствием детей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ на 13 марта, в мире зарегистрировано свыше 132 тысяч случаев нового коронавируса в 123 странах и территориях. Число смертей от вируса превысило 5 тысяч.

Другие новости региона читайте здесь>>

Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
400502
Обсудить 1
ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗКраснодарский крайОбщество
Рекомендуем
Работник таможенной службы проводят осмотр ручной клади и багажа граждан в аэропорту Сочи
На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала главное средство защиты от коронавируса
Прохожие в медицинских масках в Москве
Подмосковную гимназию им. Примакова закрыли на карантин
Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США
Кадр из клипа Uno группы Little Big
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Работа железнодорожного вокзала Екатеринбурга
РЖД разрешили пассажирам вернуть "невозвратные" билеты
Медработники доставляют в больницу пациента, зараженного коронавирусом в земле Северный Рейн-Вестфалия
В Германии за сутки у почти тысячи человек подтвердили коронавирус
Медицинские работники проверяют температуру друг у друга на границе Италии и Словении
Число жертв коронавируса в Италии выросло за сутки на 250 человек
Пассажирский самолет в небе
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Здание Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве
ВШЭ разрешила российским студентам перейти на дистанционное обучение
Производство медицинских масок в Сен-Бартелеми-д'Анжу во Франции
Число заболевших коронавирусом во Франции выросло почти на 800 человек
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
ЕБРР выделит миллиард евро для борьбы с последствиями коронавируса
Президент, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Туркмении посоветовал защищаться от вирусов дымом гармалы
Бригада дезинфекторов на входе в медицинский центр в пригороде Сиэтла, США. 12 марта 2020
Власти США предложили новый подход к диагностике коронавируса
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков прокомментировал ограничение авиасообщения со странами Европы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42Врач назвал самый эффективный градусник
02:38В Эсватини выявили первый случай заражения коронавирусом
02:13В Крыму ответили на слова Климкина об украинском гимне
02:02Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
02:02Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
Лента новостейМолния