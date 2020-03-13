На Кубани ввели ограничения на проведение массовых мероприятий

КРАСНОДАР, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение ограничить проведение массовых мероприятий на Кубани, сообщает администрация региона.
На сегодняшний день в России зарегистрированы 45 случаев коронавирусной инфекции: 42 у граждан РФ, два – у граждан Китая, один – у гражданина Италии. Выздоровели и были выписаны два гражданина Китая и один - России. Также выписаны россияне, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess. Один заболевший есть и в Краснодарском крае, мужчина госпитализирован.
12 марта, 17:10Академик рассказал о мерах профилактики коронавируса
"Губернатор принял решение ввести запрет на проведение мероприятий с участием большого количества людей. Это превентивная мера", – приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора края Андрея Алексеенко, сказанные в ходе заседания КЧС по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Отмечается, что соответствующее распоряжение уже готовится.
"В ближайшее время оно будет подписано. Но все мероприятия с участием детей – межшкольные, культурные, должны быть отменены уже буквально с сегодняшнего дня, не дожидаясь документа. Это однозначная позиция губернатора", – цитирует пресс-служба вице-губернатора региона Игоря Галася.
Как сообщает администрация, в школах и детских садах будут приняты дополнительные меры по контролю за самочувствием детей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ на 13 марта, в мире зарегистрировано свыше 132 тысяч случаев нового коронавируса в 123 странах и территориях. Число смертей от вируса превысило 5 тысяч.
Другие новости региона читайте здесь>>
10 марта, 13:44Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды