На Кубани ввели ограничения на проведение массовых мероприятий

"Губернатор принял решение ввести запрет на проведение мероприятий с участием большого количества людей. Это превентивная мера", – приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора края Андрея Алексеенко, сказанные в ходе заседания КЧС по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что соответствующее распоряжение уже готовится.

Как сообщает администрация, в школах и детских садах будут приняты дополнительные меры по контролю за самочувствием детей.