"Ъ" рассказала, откуда взялось селфи полицейского в морге

По информации газеты, между сотрудниками полиции начались романтические отношения. Супруга начальника отдела угрозыска обнаружила на его телефоне снимок в морге и заподозрила мужа в измене.

Ранее стало известно, что в результате служебной проверки ведомство приняло решение уволить начальника уголовного розыска по району Щукино и его подчиненную. Причиной этого стала фотография полицейских на фоне трупов в одном из московских патолого-анатомических учреждений. Как заявили в МВД, этот поступок порочит честь сотрудников правоохранительных органов. К дисциплинарной ответственности также привлекли их начальство из столичного УВД по СЗАО.