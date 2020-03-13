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"Ъ" рассказала, откуда взялось селфи полицейского в морге
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РИА Новости

"Ъ" рассказала, откуда взялось селфи полицейского в морге

21:04 13.03.2020
16513
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Фотографию из морга, на которой запечатлен начальник уголовного розыска по столичному району Щукино вместе с подчиненной, руководству главка МВД по Москве передала его жена. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По информации газеты, между сотрудниками полиции начались романтические отношения. Супруга начальника отдела угрозыска обнаружила на его телефоне снимок в морге и заподозрила мужа в измене.
Женщина решила отомстить ему и передала фотографию журналистам, а также руководству столичного главка МВД.
Ранее стало известно, что в результате служебной проверки ведомство приняло решение уволить начальника уголовного розыска по району Щукино и его подчиненную. Причиной этого стала фотография полицейских на фоне трупов в одном из московских патолого-анатомических учреждений. Как заявили в МВД, этот поступок порочит честь сотрудников правоохранительных органов. К дисциплинарной ответственности также привлекли их начальство из столичного УВД по СЗАО.
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ГУ МВД России по г. МосквеМоскваПроисшествия
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