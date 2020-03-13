В Сирии закрыли учебные заведения и отменили массовые мероприятия

"В том числе принято решение отменить все научные, культурные и развлекательные массовые мероприятия. Усилен контроль над выполнением запрета предоставления кальянов в ресторанах и кафе и закрытием концертных залов", - сообщает агентство.
12 марта, 17:10Академик рассказал о мерах профилактики коронавируса
По данным агентства, в Сирии будет увеличено количество медучреждений для размещения под карантин – не менее двух в каждой провинции. Принято в том числе решение провести подготовку всех учащихся старших курсов медицинских университетов, чтобы при необходимости направить их в больницы для работы с заболевшими коронавирусом.
С февраля на всех сухопутных погранпереходах, в портах и международном аэропорту работают специально подготовленные врачи, задача которых заключается в выявлении заболевших среди прибывающих граждан и принятии при этом всех необходимых мер.
На сегодняшний день сирийские власти официально не объявляли о случаях заболевания коронавирусом в стране.