В Сирии закрыли учебные заведения и отменили массовые мероприятия

БЕЙРУТ, 13 мар – РИА Новости. Власти Власти Сирии распорядились закрыть все учебные заведения в стране до 2 апреля, сократить на 40% численность служащих в организациях и дневную норму рабочего времени для предотвращения распространения коронавируса, передает сирийское государственное агентство САНА

"В том числе принято решение отменить все научные, культурные и развлекательные массовые мероприятия. Усилен контроль над выполнением запрета предоставления кальянов в ресторанах и кафе и закрытием концертных залов", - сообщает агентство.

По данным агентства, в Сирии будет увеличено количество медучреждений для размещения под карантин – не менее двух в каждой провинции. Принято в том числе решение провести подготовку всех учащихся старших курсов медицинских университетов, чтобы при необходимости направить их в больницы для работы с заболевшими коронавирусом.

С февраля на всех сухопутных погранпереходах, в портах и международном аэропорту работают специально подготовленные врачи, задача которых заключается в выявлении заболевших среди прибывающих граждан и принятии при этом всех необходимых мер.