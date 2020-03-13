Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T21:02+0300
https://ria.ru/20200313/1568583091.html
В Сирии закрыли учебные заведения и отменили массовые мероприятия
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568479759_311:384:3270:2048_1036x0_80_0_0_cf35ea1a0084e21009dc7b3672bbe057.jpg
РИА Новости

В Сирии закрыли учебные заведения и отменили массовые мероприятия

21:02 13.03.2020
601
© Фото : SANAИзмерение температуры в связи с распространением коронавируса в Сирии
Измерение температуры в связи с распространением коронавируса в Сирии
© Фото : SANA
БЕЙРУТ, 13 мар – РИА Новости. Власти Сирии распорядились закрыть все учебные заведения в стране до 2 апреля, сократить на 40% численность служащих в организациях и дневную норму рабочего времени для предотвращения распространения коронавируса, передает сирийское государственное агентство САНА.
"В том числе принято решение отменить все научные, культурные и развлекательные массовые мероприятия. Усилен контроль над выполнением запрета предоставления кальянов в ресторанах и кафе и закрытием концертных залов", - сообщает агентство.
Биологически активные добавки
12 марта, 17:10
Академик рассказал о мерах профилактики коронавируса
По данным агентства, в Сирии будет увеличено количество медучреждений для размещения под карантин – не менее двух в каждой провинции. Принято в том числе решение провести подготовку всех учащихся старших курсов медицинских университетов, чтобы при необходимости направить их в больницы для работы с заболевшими коронавирусом.
С февраля на всех сухопутных погранпереходах, в портах и международном аэропорту работают специально подготовленные врачи, задача которых заключается в выявлении заболевших среди прибывающих граждан и принятии при этом всех необходимых мер.
На сегодняшний день сирийские власти официально не объявляли о случаях заболевания коронавирусом в стране.
Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
Вчера, 19:01
ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса
1310000
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыСирияВ мире
Рекомендуем
Медработники доставляют в больницу пациента, зараженного коронавирусом в земле Северный Рейн-Вестфалия
В Германии за сутки у почти тысячи человек подтвердили коронавирус
Кадр из клипа Uno группы Little Big
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Медицинский персонал в защитных масках помогает пациентам в больнице Spedali Civili в городе Брешиа, Италия
Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 79 человек
Производство медицинских масок в Сен-Бартелеми-д'Анжу во Франции
Число заболевших коронавирусом во Франции выросло почти на 800 человек
Медицинские работники проверяют температуру друг у друга на границе Италии и Словении
Число жертв коронавируса в Италии выросло за сутки на 250 человек
Бригада дезинфекторов на входе в медицинский центр в пригороде Сиэтла, США. 12 марта 2020
Власти США предложили новый подход к диагностике коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
В Петербурге приняли меры по борьбе с распространением коронавируса
Медицинский работник у клиники в США
NYT: в США от коронавируса могут умереть до 1,7 миллиона человек
Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США
Пункт медицинского осмотра неподалеку от городской больницы в Новаре
Находящаяся в Италии украинка умерла от коронавируса
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы
Весеннюю сессию ПАСЕ отменили из-за коронавируса
Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
Число умерших от коронавируса в штате Вашингтон выросло до 37
Прохожие в окрестностях амфитеатра в городе Доха, Катар
Катар объявил о наборе волонтеров для борьбы с коронавирусом
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
Экипажи двух кораблей ВМС Италии поместили в карантин
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В ВОЗ рассказали о сроках пика заболеваний коронавирусом в мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42Врач назвал самый эффективный градусник
02:38В Эсватини выявили первый случай заражения коронавирусом
02:13В Крыму ответили на слова Климкина об украинском гимне
02:02Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
02:02Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
Лента новостейМолния