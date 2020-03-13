Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 79 человек

"Вирус COVID-19 в пятницу диагностировали у 38 жителей острова Эстонии, общее число заразившихся достигло 79 человек. Начиная с 31 января в Эстонии был проведен 701 тест на коронавирус. Из них 79 оказались положительными", -говорится в сообщении.

Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса в пятницу объявило введении в стране чрезвычайного положения, которое будет действовать до 1 мая. Закрываются музеи и кино, театральные представления, концерты и конференции отменяются. В местах пересечения границы будет введен санитарный контроль для установления у людей симптомов коронавируса.