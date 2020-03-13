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Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 79 человек
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РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 79 человек

21:00 13.03.2020
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© REUTERS / Flavio Lo ScalzoМедицинский персонал в защитных масках помогает пациентам в больнице Spedali Civili в городе Брешиа, Италия
Медицинский персонал в защитных масках помогает пациентам в больнице Spedali Civili в городе Брешиа, Италия
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
ХЕЛЬСИНКИ, 13 мар - РИА Новости. Лаборатория департамента здоровья в пятницу выявила заражение коронавирусом у 38 жителей Эстонии, общее число заразившихся достигло 79 человек, сообщила пресс-служба ведомства.
"Вирус COVID-19 в пятницу диагностировали у 38 жителей острова Эстонии, общее число заразившихся достигло 79 человек. Начиная с 31 января в Эстонии был проведен 701 тест на коронавирус. Из них 79 оказались положительными", -говорится в сообщении.
Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса в пятницу объявило введении в стране чрезвычайного положения, которое будет действовать до 1 мая. Закрываются музеи и кино, театральные представления, концерты и конференции отменяются. В местах пересечения границы будет введен санитарный контроль для установления у людей симптомов коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗЭстонияВ мире
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