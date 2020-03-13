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Туризм
2020-03-13T22:52+0300
https://ria.ru/20200313/1568582968.html
Итальянская Costa Crociere приостановила все круизы из-за пандемии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568308228_0:10:3126:1768_1036x0_80_0_0_4447859aa52246a7cba3974a3c7f155a.jpg
РИА Новости

Итальянская Costa Crociere приостановила все круизы из-за пандемии

21:00 13.03.2020 (обновлено: 22:52 13.03.2020)
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© REUTERS / Massimo PincaЗащитная маска на скульптуре в Турине, Италия
Защитная маска на скульптуре в Турине, Италия
© REUTERS / Massimo Pinca
РИМ, 13 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская компания-оператор круизов Costa Crociere объявила о прекращении всех круизов до 3 апреля из-за "глобальной пандемии" коронавируса,
Решение принято для защиты здоровья и обеспечения безопасности пассажиров, говорится в сообщении компании.
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"Нынешние круизы завершат свои маршруты только для того, чтобы туристы могли сойти на берег и вернуться домой. Costa Crociere принимает меры для информирования турагентов и клиентов, затронутых изменениями, c тем, чтобы получили полное возмещение", - отмечается в коммюнике.
Ранее сообщалось, что борту лайнера Costa Magica, стоявшего у острова Мартиника в Карибском море, обнаружены два случая заболевания коронавирусом. Всего на борту находятся 2309 пассажира и 960 членов экипажа, в том числе 38 россиян. Лайнер высадил в порту Мартиники заразившихся и направляется в Гваделупу, где его борт покинут остальные пассажиры.
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