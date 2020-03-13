Итальянская Costa Crociere приостановила все круизы из-за пандемии

"Нынешние круизы завершат свои маршруты только для того, чтобы туристы могли сойти на берег и вернуться домой. Costa Crociere принимает меры для информирования турагентов и клиентов, затронутых изменениями, c тем, чтобы получили полное возмещение", - отмечается в коммюнике.