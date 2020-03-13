В Германии за сутки у почти тысячи человек подтвердили коронавирус

Накануне Институт Роберта Коха, входящий в структуру минздрава и ведущий подсчет статистики заболеваемости, сообщал о почти 2,4 тысячи случаев и пяти погибших.
Наибольшее число случаев по-прежнему в регионе Северный Рейн - Вестфалия - более 1,2 тысячи. В Баварии и Баден-Вюртемберге более 550 случаев в каждом регионе.
Данные Института Роберта Коха по состоянию на 18.45 местного времени (20.45 мск) показывают другую картину. Число подтвержденных случаев составляет 3062 человека, число погибших неизменно - пять человек. В Северном Рейне - Вестфалии подтверждены 936 случаев, в Баварии и Баден-Вюртемберге - 558 и 454 соответственно. Больше ста - в Нижней Саксонии (230), в Берлине (174), Гессене (148), Рейнланд-Пфальце (102).
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысячи скончались.
10 марта, 13:44Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды