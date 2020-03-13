Весеннюю сессию ПАСЕ отменили из-за коронавируса

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Весенняя сессия ПАСЕ не состоится из-за вспышки коронавируса в Европе, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Весенняя сессия ПАСЕ, проведение которой планировалось в Страсбурге с 20 по 24 апреля, отменена из-за вспышки коронавируса в европейских странах. Решение принято на уровне руководства Советы Европы. Меры безопасности прежде всего", — сказал Слуцкий журналистам.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже свыше 132 тысяч человек более чем в ста странах. Большинство из них выздоровели, однако более четырех тысяч скончались.
В России принимают дополнительные меры по защите от коронавируса. Так, власти ограничили авиасообщение со странами Евросоюза, а также с Норвегией и Швейцарией. Кроме того, введен временный запрет на выдачу виз гражданам Италии (за исключением деловых, гуманитарных и служебных), а также приостановлен пропуск через границу итальянцев, въезжающих в Россию для учебы, работы, с частными, туристическими или транзитными целями.
Ограничения коснутся и иностранцев, прибывающих из Италии, за исключением граждан государств — членов ЕАЭС, экипажей воздушных судов, официальных делегаций и тех, у кого есть вид на жительство в России.
Помимо этого, власти посоветовали сократить количество массовых спортивных и развлекательных мероприятий, а чиновникам федерального уровня рекомендовано отменить загранкомандировки.