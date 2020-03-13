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Весеннюю сессию ПАСЕ отменили из-за коронавируса
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РИА Новости

Весеннюю сессию ПАСЕ отменили из-за коронавируса

20:56 13.03.2020 (обновлено: 21:45 13.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗал Парламентской ассамблеи Совета Европы
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Весенняя сессия ПАСЕ не состоится из-за вспышки коронавируса в Европе, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Весенняя сессия ПАСЕ, проведение которой планировалось в Страсбурге с 20 по 24 апреля, отменена из-за вспышки коронавируса в европейских странах. Решение принято на уровне руководства Советы Европы. Меры безопасности прежде всего", — сказал Слуцкий журналистам.
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В России принимают дополнительные меры по защите от коронавируса. Так, власти ограничили авиасообщение со странами Евросоюза, а также с Норвегией и Швейцарией. Кроме того, введен временный запрет на выдачу виз гражданам Италии (за исключением деловых, гуманитарных и служебных), а также приостановлен пропуск через границу итальянцев, въезжающих в Россию для учебы, работы, с частными, туристическими или транзитными целями.
Ограничения коснутся и иностранцев, прибывающих из Италии, за исключением граждан государств — членов ЕАЭС, экипажей воздушных судов, официальных делегаций и тех, у кого есть вид на жительство в России.
Помимо этого, власти посоветовали сократить количество массовых спортивных и развлекательных мероприятий, а чиновникам федерального уровня рекомендовано отменить загранкомандировки.
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Леонид СлуцкийКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаСтрасбургПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
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