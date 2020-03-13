В Египте 20 человек погибли в результате урагана

КАИР, 13 мар – РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули сообщил в пятницу о 20 жертвах обрушившегося на страну в четверг урагана, по решению властей школы и университеты будут закрыты в субботу.

Метеорологи ожидают, что начавшийся в четверг мощный ураган, который принес с собой обильные осадки, в ряде мест с градом, а также песчаные бури, продлится до субботы. В пятницу натиск стихии ослаб, однако метеорологи прогнозируют на вечер пятницы возобновление мощных ливней. В Каире закрыты большинство магазинов и госучреждений, в четверг были отменены занятия в школах и университетах, а работающему населению дали оплачиваемый отгул.

Министр ирригации Египта в ходе заседания правительства сообщил, что такого разгула стихии в стране не было как минимум 35 лет, сообщает пресс-служба кабмина в Facebook.

"В результате этих погодных условий погибли около 20 человек по всей республике", - цитирует премьера его пресс-служба.

Подробностей об обстоятельствах гибели граждан в пресс-релизе не приводится.

При этом местное издание el-Watan сообщило в пятницу о гибели восьми человек в результате обрушения четырех самодельных лачуг в районе пригорода Каира "15 мая". Газета al-Masry al-Youm сообщает о двоих погибших на юге страны в провинции Сохаг: женщина погибла при пожаре, возникшем из-за замыкания электропроводки вследствие ливней, еще один человек погиб в ДТП из-за ухудшения видимости на дороге.

Телеканал Sada el-Balad в четверг сообщил, что в южной провинции Кена из-за падения дерева на жилой дом скончался шестилетний мальчик, его мать и два брата ранены. Министерство вакфов Египта сообщило о четырех разрушенных из-за урагана мечетях.

Премьер поблагодарил граждан за то, что они вняли призыву правительства не выходить на улицу без лишней необходимости, и отметил роль коммунальных служб и полиции в устранении последствий урагана. Он напомнил также о приостановке движения на железной дороге и в метро.