Более 140 человек заразились коронавирусом в Словении

Коронавирус был накануне подтвержден у 96 граждан Словении. Словенское правительство в среду приняло ряд новых мер по ограничению въезда иностранцев, которые могут быть переносчиками инфекции, на следующий день объявило эпидемию. Власти закрыли учебные заведения и приняли меры по снижению ущерба предприятий и работников.