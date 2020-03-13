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Более 140 человек заразились коронавирусом в Словении
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РИА Новости

Более 140 человек заразились коронавирусом в Словении

20:47 13.03.2020
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© REUTERS / Flavio Lo ScalzoГоспиталь в итальянском городе Брешиа
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
БЕЛГРАД, 13 мар - РИА Новости. Новым коронавирусом в Словении заражен 141 человек, сообщило правительство страны в пятницу.
Коронавирус был накануне подтвержден у 96 граждан Словении. Словенское правительство в среду приняло ряд новых мер по ограничению въезда иностранцев, которые могут быть переносчиками инфекции, на следующий день объявило эпидемию. Власти закрыли учебные заведения и приняли меры по снижению ущерба предприятий и работников.
"В Словении подтвержден 141 случай коронавируса. Проведено тестирование 4346 человек", - сообщил кабмин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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