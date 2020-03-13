В Берлине распорядились закрыть все бары и клубы из-за коронавируса

По его словам, заведения общепита при этом останутся открытыми. Решение будет оформлено юридически во вторник, 17 марта. Вступит ли оно в силу в тот же день или в среду, пока не ясно, уточняется в пресс-релизе. Решение будет действовать до 20 апреля, когда ситуацию будут пересматривать.