В Берлине распорядились закрыть все бары и клубы из-за коронавируса

БЕРЛИН, 13 мар - РИА Новости. Власти Берлина распорядились с середины следующей неделе закрыть все бары, пивные и клубы из-за коронавируса, сообщил глава администрации столицы Германии Михаэль Мюллер.
"Из-за распространения коронавируса с середины следующей недели в Берлине будут закрыты все клубы, бары и пивные", - цитирует Мюллера пресс-служба администрации города.
По его словам, заведения общепита при этом останутся открытыми. Решение будет оформлено юридически во вторник, 17 марта. Вступит ли оно в силу в тот же день или в среду, пока не ясно, уточняется в пресс-релизе. Решение будет действовать до 20 апреля, когда ситуацию будут пересматривать.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии составляет 2,4 тысячи, пять человек умерли. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.
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