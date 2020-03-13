Число зараженных коронавирусом в Израиле достигло 143 человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мар - РИА Новости. Число зараженных Число зараженных коронавирусом Израиле достигло 143, сообщает министерство здравоохранения.

По данным министерства, число диагностированных случаев коронавируса в Израиле достигло 143 человек, состояние троих заболевших - тяжелое. Еще несколько часов назад власти сообщали о 127 инфицированных новым вирусом.

Полиция страны начала рейды по залам торжеств и другим общественным заведениям, проверяя соблюдение запрета на мероприятия с участием более 100 человек.

С пятницы в Израиле на неопределенный срок закрылись школы. С четверга для всех, прибывающих в страну из-за границы, включая иностранцев, действует двухнедельный карантин. Туристы могут приехать в Израиль, только если им есть, где провести две недели "домашнего карантина". Кроме того, туристы, находящиеся сейчас в Израиле, не могут выезжать в соседние страны, а затем возвращаться в Израиль.