Число зараженных коронавирусом в Израиле достигло 143 человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Израиле достигло 143, сообщает министерство здравоохранения.
По данным министерства, число диагностированных случаев коронавируса в Израиле достигло 143 человек, состояние троих заболевших - тяжелое. Еще несколько часов назад власти сообщали о 127 инфицированных новым вирусом.
Полиция страны начала рейды по залам торжеств и другим общественным заведениям, проверяя соблюдение запрета на мероприятия с участием более 100 человек.
С пятницы в Израиле на неопределенный срок закрылись школы. С четверга для всех, прибывающих в страну из-за границы, включая иностранцев, действует двухнедельный карантин. Туристы могут приехать в Израиль, только если им есть, где провести две недели "домашнего карантина". Кроме того, туристы, находящиеся сейчас в Израиле, не могут выезжать в соседние страны, а затем возвращаться в Израиль.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 125 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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