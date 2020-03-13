Экипажи двух кораблей ВМС Италии поместили в карантин

Ранее стало известно о том, что тесты на коронавирус, сделанные двум морякам, которые десять дней назад несли службу в море на кораблях "Сан-Джусто" и "Сан-Джорджо", дали положительный результат. Военнослужащие сами уведомили командование о результатах тестов. Один из заболевших моряков помещен в больницу города Бриндизи, о том, где находится второй заразившийся коронавирусом, не сообщается.