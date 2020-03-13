Экипажи двух кораблей ВМС Италии поместили в карантин

РИМ, 13 мар - РИА Новости, Сергей Старцев. Экипажи двух кораблей ВМС Италии, находящиеся на военно-морской базе в южном городе Бриндизи, помещены в карантин из-за заражения военнослужащих коронавирусом, сообщили в пятницу местные СМИ со ссылкой на источники в главном штабе ВМС.
По данным издания La Gazzetta del Mezzogiorno, речь идет о двух кораблях-амфибиях "Сан-Джусто" и "Сан-Джорджо". Руководство итальянских ВМС приняло решение о карантине "в рамках предупредительных мер по ограничению опасности заражения вирусом COVID-19".
Ранее стало известно о том, что тесты на коронавирус, сделанные двум морякам, которые десять дней назад несли службу в море на кораблях "Сан-Джусто" и "Сан-Джорджо", дали положительный результат. Военнослужащие сами уведомили командование о результатах тестов. Один из заболевших моряков помещен в больницу города Бриндизи, о том, где находится второй заразившийся коронавирусом, не сообщается.
В воскресенье стало известно, что заражение новым типом вируса было выявлено у начальника Главного штаба сухопутных войск Италии генерала Сальваторе Фарины.
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Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. Согласно последним официальным данным, обнародованным в пятницу вечером главой службы гражданской обороны Анджело Боррелли, в настоящее время на Апеннинах зафиксированы уже более 17,5 тысячи случаев заражения новым типом вируса, выздоровели 1439 человек, число жертв достигло 1266.
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