Эйфелеву башню закроют для посетителей из-за коронавируса

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Эйфелева башня в Париже закрывается для посетителей на неопределенный период на фоне вспышки нового типа коронавируса.
Ранее о закрытии для посетителей объявили Лувр, музей Орсэ и Версальский дворец.
"В связи со вспышкой COVID-19 и объявленными сегодня правительством мерами Эйфелева башня закрывается сегодня с 9 вечера (23.00 мск) на неопределенный период времени, - говорится на официальной странице достопримечательности в Twitter.
В пятницу днем премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что отныне в стране запрещены любые массовые мероприятия, численность участников которых превышает отметку в 100 человек. По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 2876 человек. Жертвами болезни стал 61 человек.
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