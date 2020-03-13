Эйфелеву башню закроют для посетителей из-за коронавируса

В пятницу днем премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что отныне в стране запрещены любые массовые мероприятия, численность участников которых превышает отметку в 100 человек. По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 2876 человек. Жертвами болезни стал 61 человек.