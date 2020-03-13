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Второй человек умер в Индии от коронавируса, сообщили СМИ
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РИА Новости

Второй человек умер в Индии от коронавируса, сообщили СМИ

20:33 13.03.2020
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© AP Photo / Wong Maye-EКареты скорой помощи в Индии
Кареты скорой помощи в Индии
© AP Photo / Wong Maye-E
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар - РИА Новости. Второй человек скончался в Индии от коронавируса, жертвой болезни стала 69-летняя женщина в Дели, сообщает издание India Today со ссылкой на власти индийской столицы.
Женщина, у которой в четверг был найден COVID-19, скончалась в больнице Рам Манохар Лохиа в Дели, сообщили представители министерства здравоохранения и правительства Дели.
Это уже второй случай смерти от коронавируса в Индии. В четверг правительство штата Карнатака заявило, что от коронавируса умер 76-летний мужчина.
Скончавшаяся женщина заразилась от своего 46-летнего сына, который недавно побывал в Японии, Женеве и Италии. Он также проходит лечение от COVID-19.
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У умершей женщины также были диабет и гипертония, сообщили источники в больнице.
По данным министра здравоохранения, в Дели зарегистрировано шесть случаев заболевания новым коронавирусом.
Еще один вероятный случай заражения проверяется - положительный результат на вирус был получен у одного из жителей Дели. Его 700 коллег отправлены на карантин.
По последним данным, в Индии 81 человек, заразившийся новым коронавирусом. Трое уже выздоровели и выписаны, еще семь человек готовятся выписать.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоИндияВ мире
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