Второй человек умер в Индии от коронавируса, сообщили СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар - РИА Новости. Второй человек скончался в Второй человек скончался в Индии от коронавируса , жертвой болезни стала 69-летняя женщина в Дели, сообщает издание India Today со ссылкой на власти индийской столицы.

Женщина, у которой в четверг был найден COVID-19, скончалась в больнице Рам Манохар Лохиа в Дели, сообщили представители министерства здравоохранения и правительства Дели.

Это уже второй случай смерти от коронавируса в Индии. В четверг правительство штата Карнатака заявило, что от коронавируса умер 76-летний мужчина.

Скончавшаяся женщина заразилась от своего 46-летнего сына, который недавно побывал в Японии, Женеве и Италии. Он также проходит лечение от COVID-19.

У умершей женщины также были диабет и гипертония, сообщили источники в больнице.

По данным министра здравоохранения, в Дели зарегистрировано шесть случаев заболевания новым коронавирусом.

Еще один вероятный случай заражения проверяется - положительный результат на вирус был получен у одного из жителей Дели. Его 700 коллег отправлены на карантин.

По последним данным, в Индии 81 человек, заразившийся новым коронавирусом. Трое уже выздоровели и выписаны, еще семь человек готовятся выписать.