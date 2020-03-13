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2020-03-13T21:14+0300
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РЖД разрешили пассажирам вернуть "невозвратные" билеты
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РИА Новости

РЖД разрешили пассажирам вернуть "невозвратные" билеты

21:14 13.03.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота железнодорожного вокзала Екатеринбурга
Работа железнодорожного вокзала Екатеринбурга
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. РЖД из-за отмены ряда массовых мероприятий на фоне коронавируса разрешили пассажирам вернуть "невозвратные" билеты до 10 апреля, сообщила компания.
"Федеральная пассажирская компания" предоставляет пассажирам возможность вернуть деньги за "невозвратные" билеты. Это можно сделать с 14 марта по 10 апреля. Решение принято в связи с отменой ряда массовых мероприятий в различных регионах страны в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении компании в пятницу.
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Отмечается, что все пассажиры, которые ранее приобрели билеты по невозвратному тарифу, но были вынуждены отказаться от поездок, могут сдать проездные документы в кассы АО "ФПК" в соответствии с действующими правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа, утвержденными министерством транспорта РФ.
Представитель ФПК уточнил РИА Новости, что пассажир может вернуть до 10 апреля невозвратный билет, купленный, например, на март, апрель, май и т.д. "Если пассажир, планировавший поездку на поезде, недавно вернулся из стран, где COVID-19 имеет широкое распространение, и в данный момент находится на карантине, либо имел контакт с возможными носителями инфекции, он может вернуть билет после снятия ограничений", - добавляется в сообщении.
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Уточняется, что для этого ему нужно будет предъявить в кассе справку из медицинского учреждения. Комиссия за возврат проездного документа в этом случае составит 210 рублей 60 копеек.
"Обращаем внимание, что возврат денежных средств за невозвратные билеты производится только в билетных кассах АО "ФПК", - отмечается также в сообщении.
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