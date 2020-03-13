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2020-03-13T20:39+0300
https://ria.ru/20200313/1568582116.html
Число жертв коронавируса в Италии выросло за сутки на 250 человек
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РИА Новости

Число жертв коронавируса в Италии выросло за сутки на 250 человек

20:29 13.03.2020 (обновлено: 20:39 13.03.2020)
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© REUTERS / Borut ZivulovicМедицинские работники проверяют температуру друг у друга на границе Италии и Словении
Медицинские работники проверяют температуру друг у друга на границе Италии и Словении
© REUTERS / Borut Zivulovic
РИМ, 13 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло почти на 2,5 тысячи, жертв стало больше на 250, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
"Начинаем с выздоровевших: за сегодня 181 случай, их число достигло 1439. Также мы зафиксировали 250 смертельных случав", - заявил Боррелли на вечернем брифинге. Таким образом, число жертв в Италии 1266.
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По его словам, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 17,6 тысячи. Накануне этот же показатель составлял 15,1 тысячи заразившихся человек.
Рост жертв накануне составлял почти 190 случаев.
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Говоря о смертельных исходах, Боррелли подчеркнул, что это люди, "скончавшиеся с коронавирусом, а не из-за него".
Согласно статистике, почти 150 летальных случаев за сутки приходятся на область Ломбардия.
Также возросло число проведенных тестов на коронавирус - с 86 тысяч до 97 тысяч. Число пациентов, которые находятся в отделениях интенсивной терапии, выросло на сотню, с 1153 до 1328.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыИталияВ мире
Популярные комментарии
Некорректная подача информации. В Италии на данный момент на коронавирус проверяют всех скончавшихся естественной смертью. Человек умирает от инсульта или инфаркта, а у него обнаруживают ещё и коронавирус. И нет никаких доказательств, что умер он именно от коронавируса, но его все равно учитывают в статистике скончавшихся от COVID-19.
13 марта, 20:39
ГЖГарант Жуликов
803024
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