Число жертв коронавируса в Италии выросло за сутки на 250 человек

Медицинские работники проверяют температуру друг у друга на границе Италии и Словении

РИМ, 13 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Общее число случаев заражения коронавирусом в Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло почти на 2,5 тысячи, жертв стало больше на 250, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

"Начинаем с выздоровевших: за сегодня 181 случай, их число достигло 1439. Также мы зафиксировали 250 смертельных случав", - заявил Боррелли на вечернем брифинге. Таким образом, число жертв в Италии 1266.

По его словам, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 17,6 тысячи. Накануне этот же показатель составлял 15,1 тысячи заразившихся человек.

Рост жертв накануне составлял почти 190 случаев.

Говоря о смертельных исходах, Боррелли подчеркнул, что это люди, "скончавшиеся с коронавирусом, а не из-за него".

Согласно статистике, почти 150 летальных случаев за сутки приходятся на область Ломбардия