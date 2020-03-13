Посла Китая в США вызвали в Госдеп

Об этом сообщил телеканал Fox News.
По его данным, помощник госсекретаря Дэвид Стилвелл вызвал посла из-за "наглой кампании по дезинформации" по коронавирусу.
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь накануне заявил, что армия США могла завезти коронавирус в Ухань. Он призвал Вашингтон быть откровенным и опубликовать свои данные.
Таким образом представитель внешнеполитического ведомства прокомментировал заявление главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда, который ранее заявил, что в США было несколько случаев, когда у людей, которые якобы скончались от гриппа, после смерти обнаружили коронавирус.
В конце прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Специалисты установили, что возбудитель болезни — новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.
По данным ВОЗ на 13 марта, в мире зарегистрировано более 132 тысяч случаев заражения новым коронавирусом в 123 странах и зарубежных территориях. Число смертей превысило пять тысяч.
10 марта, 13:44Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды