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Посла Китая в США вызвали в Госдеп
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РИА Новости

Посла Китая в США вызвали в Госдеп

20:29 13.03.2020 (обновлено: 20:48 13.03.2020)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Государственный департамент США из-за твита официального представителя МИД КНР о том, что новый коронавирус в Ухань завезли американские военные.
Об этом сообщил телеканал Fox News.
По его данным, помощник госсекретаря Дэвид Стилвелл вызвал посла из-за "наглой кампании по дезинформации" по коронавирусу.
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь накануне заявил, что армия США могла завезти коронавирус в Ухань. Он призвал Вашингтон быть откровенным и опубликовать свои данные.
Таким образом представитель внешнеполитического ведомства прокомментировал заявление главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда, который ранее заявил, что в США было несколько случаев, когда у людей, которые якобы скончались от гриппа, после смерти обнаружили коронавирус.
В конце прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Специалисты установили, что возбудитель болезни — новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.
По данным ВОЗ на 13 марта, в мире зарегистрировано более 132 тысяч случаев заражения новым коронавирусом в 123 странах и зарубежных территориях. Число смертей превысило пять тысяч.
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МИД КНРУханьСШАВ мире
Популярные комментарии
Очень похоже на правду... возникает вопрос, почему последние 10-15 лет первые очаги новых опасных видов вирусов стартуют в Китае?!?!?
13 марта, 20:42
wwladawladi_79
3010001
Думаю, что подозрения все-таки были...
13 марта, 21:04
Alex Grosh
2700001
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