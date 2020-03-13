Посла Китая в США вызвали в Госдеп

ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Государственный департамент Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Государственный департамент США из-за твита официального представителя МИД КНР о том, что новый коронавирус в Ухань завезли американские военные.

По его данным, помощник госсекретаря Дэвид Стилвелл вызвал посла из-за "наглой кампании по дезинформации" по коронавирусу.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь накануне заявил, что армия США могла завезти коронавирус в Ухань. Он призвал Вашингтон быть откровенным и опубликовать свои данные.

Таким образом представитель внешнеполитического ведомства прокомментировал заявление главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда, который ранее заявил, что в США было несколько случаев, когда у людей, которые якобы скончались от гриппа, после смерти обнаружили коронавирус.

В конце прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Специалисты установили, что возбудитель болезни — новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.