Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T20:33+0300
https://ria.ru/20200313/1568581980.html
Грузия закроет границу с Арменией и Азербайджаном из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568534376_0:315:3079:2047_1036x0_80_0_0_876229eb3d3d175610d50d2ebabfad8b.jpg
РИА Новости

Грузия закроет границу с Арменией и Азербайджаном из-за коронавируса

20:24 13.03.2020 (обновлено: 20:33 13.03.2020)
1917
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 13 мар – РИА Новости. Премьер Грузии Георгий Гахария провел телефонный разговор со своим армянским и азербайджанским коллегами, принято совместное решение закрыть на 10 дней грузино-армянскую и грузино-азербайджанскую границу, сообщила пресс-служба правительства.
В Грузии выявлено 25 случаев инфицирования новым коронавирусом.
"Принято совместное решение о приостановке проходимости пассажиров на грузино-азербайджанской и грузино-армянской границах с 14 марта на 10 дней", - сообщает пресс-служба.
По данным ведомства, стороны также договорились обеспечить возвращение граждан на родину при их желании. Ограничения не действуют на торговый транзит.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 4,9 тысячи скончались.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
120001
Обсудить 0
Георгий ГахарияВОЗАзербайджанАрменияГрузияКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВ мире
Рекомендуем
В лаборатории
Число заразившихся коронавирусом в Армении выросло до 13 человек
Проверка водителя тепловизором на наличие температуры на пограничном пункте Грузии и Азербайджана
В Азербайджане запретили проведение свадеб и траурных церемоний
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В ВОЗ рассказали о сроках пика заболеваний коронавирусом в мире
Георгий Гахария
Премьер Грузии не видит необходимости вводить ЧС из-за коронавируса
Медицинские работники проверяют температуру друг у друга на границе Италии и Словении
Число жертв коронавируса в Италии выросло за сутки на 250 человек
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала главное средство защиты от коронавируса
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
Польша закрыла границы для иностранцев
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Число зараженных коронавирусом в БиГ достигло 18 человек
Кадры коридора штаб-квартиры ООН после выявления случая коронавирусом
Штаб-квартира ООН опустела из-за коронавируса
Пассажир Международного аэропорта Тбилиси имени Шота Руставели в медицинской маске
Грузия готова помочь Абхазии и Южной Осетии в борьбе с коронавирусом
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Сальвадора Найиб Букеле
В Сальвадоре объявили красный уровень тревоги из-за коронавируса
Пассажирский самолет в небе
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Посла Китая в США вызвали в Госдеп
Машина скорой помощи в Грузии
В Грузии число заболевших коронавирусом достигло 25 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42Врач назвал самый эффективный градусник
02:38В Эсватини выявили первый случай заражения коронавирусом
02:13В Крыму ответили на слова Климкина об украинском гимне
02:02Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
02:02Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
Лента новостейМолния