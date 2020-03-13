Грузия закроет границу с Арменией и Азербайджаном из-за коронавируса

"Принято совместное решение о приостановке проходимости пассажиров на грузино-азербайджанской и грузино-армянской границах с 14 марта на 10 дней", - сообщает пресс-служба.

По данным ведомства, стороны также договорились обеспечить возвращение граждан на родину при их желании. Ограничения не действуют на торговый транзит.