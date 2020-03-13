Грузия закроет границу с Арменией и Азербайджаном из-за коронавируса

ТБИЛИСИ, 13 мар – РИА Новости. Премьер Грузии Георгий Гахария провел телефонный разговор со своим армянским и азербайджанским коллегами, принято совместное решение закрыть на 10 дней грузино-армянскую и грузино-азербайджанскую границу, сообщила пресс-служба правительства.
В Грузии выявлено 25 случаев инфицирования новым коронавирусом.
"Принято совместное решение о приостановке проходимости пассажиров на грузино-азербайджанской и грузино-армянской границах с 14 марта на 10 дней", - сообщает пресс-служба.
По данным ведомства, стороны также договорились обеспечить возвращение граждан на родину при их желании. Ограничения не действуют на торговый транзит.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 4,9 тысячи скончались.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса