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2020-03-13T20:16+0300
https://ria.ru/20200313/1568581480.html
Штаб-квартира ООН опустела из-за коронавируса
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РИА Новости

Штаб-квартира ООН опустела из-за коронавируса

20:16 13.03.2020
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ООН, 13 мар – РИА Новости. Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке напоминает сегодня, скорее, библиотеку в летний период – шагая по коридору, отчетливо слышишь свои шаги и также четко речь с другого конца коридора. Коронавирус добрался и сюда.
В четверг стало известно, что сотрудница Филиппинской миссии при ООН заболела COVID-19. В последний раз она была в здании в понедельник и пробыла в штаб-квартире примерно полчаса. За это время она успела поговорить с двумя дипломатами из другой миссии. Сейчас постпредство Филиппин закрыто, а весь его состав на карантине.
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Во вторник в ООН прошла последняя экскурсия для туристов. Теперь им запрещено посещать штаб-квартиру. При этом с момента, как стало известно о скорости и масштабах распространения COVID-19, от экскурсий по ООН отказались около 3500 человек. В память о турах на третьем этаже организации все еще стоит табличка с надписью "Тишина, идут экскурсии".
Гостей пускают только при сопровождении сотрудников с постоянным пропуском. Все второстепенные мероприятия рекомендовано отменить, а масштабные конференции переносят одну за другой.
Сейчас одной из интриг остается то, перенесут ли главное событие в сфере ядерного нераспространения и разоружения - Обзорную конференцию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Она проходит раз в пять лет и в этот раз должна состояться с 27 апреля по 22 мая. Решение пока не принято, но перспективы мероприятия весьма туманны – в четверг даже власти штата Нью-Йорк приняли решение запретить собираться людям в количестве 500 и выше человек. Между тем в ДНЯО участвует 191 государство. Не трудно догадаться, сколько человек могут собраться в стенах ООН.
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Особый интерес вызывает судьба заседаний Совета Безопасности – главного органа ООН. В понедельник здесь проходило испытание системы удаленного участия в заседании Совбеза. Но далеко не все поддерживают такой формат работы. В частности есть опасения относительно возможных утечек конфиденциальной информации в случае, если члены СБ будут общаться друг с другом по видео-связи.
Сейчас в штаб-квартире можно встретить только сотрудников секретариата, да охранников. Большая часть журналистов по рекомендации собственных работодателей работает из дома.
Каждый сам обеспечивает свою безопасность – кто-то старается не прикасаться к дверям, дожидаясь, пока их откроет кто-то другой, кто-то опускает рукава и только так рискует коснуться поручней. "Я мою руки чаще, чем обычно и протираю телефон каждый день дезинфицирующим средством - вот и все мои меры", - делится сотрудница одного из японских СМИ. Ряд дипломатов был замечен, здоровающимися прикосновением локтей. Впрочем, есть и те, кто по старинке жмут руку.
В здании стали чаше проводить уборку, регулярно стерилизуются поручни, ручки дверей, лифты.
При этом в штаб-квартире ООН нет паники, нет людей в масках, хотя еще в понедельник здесь ходили толпы делегатов, дипломатов, туристов и гостей. И в понедельник тут был человек с коронавирусом. Здесь даже не измеряют температуру на входе. Хотя, судя по пустым коридорам, измерять ее и некому.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаНью-Йорк (город)ООНВ мире
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