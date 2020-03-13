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В Греции на две недели закрыли рестораны и торговые центры
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РИА Новости

В Греции на две недели закрыли рестораны и торговые центры

20:05 13.03.2020 (обновлено: 20:16 13.03.2020)
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© REUTERS / Alexandros AvramidisЛюди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом в Салониках, Греция
Люди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом в Салониках, Греция
© REUTERS / Alexandros Avramidis
АФИНЫ, 13 мар - РИА Новости. В Греции для предотвращения распространения коронавируса закрывают на две недели рестораны, кафе и бары, кафетерии, за исключением работающих на вынос и доставку, другие предприятия общественного питания, торговые центры, библиотеки. Об этих мерах объявил на брифинге представитель минздрава по новому коронавирусу профессор Сотирис Циодрас.
Он сообщил, что за сутки число заболевших коронавиросом в Греции выросло со 117 до 190 человек.
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Работать будут кондитерские, где нет столиков, а также магазины розничной торговли и супермаркеты. Решение о закрытии предприятий общественного питания было принято комиссией экспертов, сказал Циодрас.
Ранее в пятницу было объявлено о закрытии музеев и археологических памятников до 30 марта. В Греции уже не работают учебные заведения, закрыты детские площадки. Накануне без зрителей прошла церемония зажжения Олимпийского огня для летних Игр в Токио, в пятницу была отменена эстафета Олимпийского огня.
Министр здравоохранения Василис Кикилиас заявил в четверг, что "настал великий час, настал час битвы" и власти сделают все необходимое для защиты людей.
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