В Греции на две недели закрыли рестораны и торговые центры

АФИНЫ, 13 мар - РИА Новости. В Греции для предотвращения распространения коронавируса закрывают на две недели рестораны, кафе и бары, кафетерии, за исключением работающих на вынос и доставку, другие предприятия общественного питания, торговые центры, библиотеки. Об этих мерах объявил на брифинге представитель минздрава по новому коронавирусу профессор Сотирис Циодрас.
Он сообщил, что за сутки число заболевших коронавиросом в Греции выросло со 117 до 190 человек.
Работать будут кондитерские, где нет столиков, а также магазины розничной торговли и супермаркеты. Решение о закрытии предприятий общественного питания было принято комиссией экспертов, сказал Циодрас.
Ранее в пятницу было объявлено о закрытии музеев и археологических памятников до 30 марта. В Греции уже не работают учебные заведения, закрыты детские площадки. Накануне без зрителей прошла церемония зажжения Олимпийского огня для летних Игр в Токио, в пятницу была отменена эстафета Олимпийского огня.
Министр здравоохранения Василис Кикилиас заявил в четверг, что "настал великий час, настал час битвы" и власти сделают все необходимое для защиты людей.
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