В Греции на две недели закрыли рестораны и торговые центры

Люди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом в Салониках, Греция

АФИНЫ, 13 мар - РИА Новости. В Греции для предотвращения распространения коронавируса закрывают на две недели рестораны, кафе и бары, кафетерии, за исключением работающих на вынос и доставку, другие предприятия общественного питания, торговые центры, библиотеки. Об этих мерах объявил на брифинге представитель минздрава по новому коронавирусу профессор Сотирис Циодрас.

Он сообщил, что за сутки число заболевших коронавиросом в Греции выросло со 117 до 190 человек.

Работать будут кондитерские, где нет столиков, а также магазины розничной торговли и супермаркеты. Решение о закрытии предприятий общественного питания было принято комиссией экспертов, сказал Циодрас.

Ранее в пятницу было объявлено о закрытии музеев и археологических памятников до 30 марта. В Греции уже не работают учебные заведения, закрыты детские площадки. Накануне без зрителей прошла церемония зажжения Олимпийского огня для летних Игр в Токио , в пятницу была отменена эстафета Олимпийского огня.