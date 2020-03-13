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2020-03-13T21:13+0300
https://ria.ru/20200313/1568581188.html
Новое шоу Cirque du Soleil пройдет по графику с 19 марта по 17 мая
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РИА Новости

Новое шоу Cirque du Soleil пройдет по графику с 19 марта по 17 мая

21:13 13.03.2020
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© Предоставлено пресс-службой Цирка дю СолейЦирк дю Солей шоу Luzia
Цирк дю Солей шоу Luzia
© Предоставлено пресс-службой Цирка дю Солей
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Новое шоу Cirque du Soleil во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках пройдет с 19 марта по 17 мая, как и запланировано, сообщается на официальном сайте мероприятия.
"Шоу Luzia состоятся с 19 марта по 17 мая, как и запланировано. В настоящее время идет монтаж шоу, а уже 14 марта начнутся репетиции артистов", - сообщается на официальном сайте мероприятия.
Как сообщили РИА Новости во Дворце гимнастики, площадка рассчитана на 4 тысячи зрителей. В пресс-службе Cirque du Soleil уточнили, что зрительный зал во время московских гастролей рассчитан не более чем на 2,5 тысячи мест, из которых 2,3 тысячи находятся в продаже на официальном сайте.
Новое шоу одной из самых сильных цирковых команд в мире посвящено Мексике: по сюжету действие плавно перемещается со съемочной площадки золотого века мексиканского кино на берег океана. Режиссером и сценаристом этого "путешествия" стал знаменитый швейцарский режиссер Даниэле Финци Паска, создавший шоу Corteo в 2010 году.
Мэр Москвы Сергей Собянин 10 марта запретил в столице массовые мероприятия с участием более 5 тысяч человек. Запрет вводится для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции, он будет действовать до 10 апреля. В указе Собянина говорится, что граждане, прибывшие из КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, ФРГ и Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в РФ.
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