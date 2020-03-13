Новое шоу Cirque du Soleil пройдет по графику с 19 марта по 17 мая

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Новое шоу Cirque du Soleil во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках пройдет с 19 марта по 17 мая, как и запланировано, сообщается на официальном сайте мероприятия.

"Шоу Luzia состоятся с 19 марта по 17 мая, как и запланировано. В настоящее время идет монтаж шоу, а уже 14 марта начнутся репетиции артистов", - сообщается на официальном сайте мероприятия.

Как сообщили РИА Новости во Дворце гимнастики, площадка рассчитана на 4 тысячи зрителей. В пресс-службе Cirque du Soleil уточнили, что зрительный зал во время московских гастролей рассчитан не более чем на 2,5 тысячи мест, из которых 2,3 тысячи находятся в продаже на официальном сайте.

Новое шоу одной из самых сильных цирковых команд в мире посвящено Мексике: по сюжету действие плавно перемещается со съемочной площадки золотого века мексиканского кино на берег океана. Режиссером и сценаристом этого "путешествия" стал знаменитый швейцарский режиссер Даниэле Финци Паска, создавший шоу Corteo в 2010 году.