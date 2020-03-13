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Число зараженных коронавирусом в БиГ достигло 18 человек
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в БиГ достигло 18 человек

20:03 13.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 13 мар – РИА Новости. Число зараженных новым коронавирусом в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) выросло к вечеру пятницы на 5 человек, таким образом во всей БиГ число больных достигло 18 человек.
В Боснии и Герцеговине днем в пятницу было 13 заболевших новым коронавирусом. Из них трое - известные ранее больные в хорватско-мусульманской Федерации БиГ и десять - в Республике Сербской, из которых двое были выявлены днем.
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"С момента последнего сообщения о эпидемиологической ситуации в 11.45 (13.45 мск) лабораторный анализ в университетском клиническом центре РС подтвердил наличие коронавируса у еще пяти человек", - сообщил министерство.
Отмечается, что речь идет о молодых гражданах, близких контактах ранее инфицированного.
Минздрав также подтвердил факт самоубийства главного санитарного и медицинского инспектора РС БиГ Десимира Милича в пятницу и настоятельно призвал СМИ не связывать произошедшее с "его профессиональной деятельностью и нынешней эпидемиологической ситуацией".
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыБосния и ГерцеговинаВ мире
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