Число зараженных коронавирусом в БиГ достигло 18 человек

БЕЛГРАД, 13 мар – РИА Новости. Число зараженных новым коронавирусом в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) выросло к вечеру пятницы на 5 человек, таким образом во всей БиГ число больных достигло 18 человек.

Боснии и Герцеговине днем в пятницу было 13 заболевших новым коронавирусом. Из них трое - известные ранее больные в хорватско-мусульманской Федерации БиГ и десять - в Республике Сербской, из которых двое были выявлены днем.

"С момента последнего сообщения о эпидемиологической ситуации в 11.45 (13.45 мск) лабораторный анализ в университетском клиническом центре РС подтвердил наличие коронавируса у еще пяти человек", - сообщил министерство.

Отмечается, что речь идет о молодых гражданах, близких контактах ранее инфицированного.