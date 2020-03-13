МВД подтвердило гибель человека при перестрелке в Ингушетии

НАЛЬЧИК, 13 мар – РИА Новости. МВД в Ингушетии подтвердило гибель одного человека при перестрелке в ходе конфликта в селе, еще один человек похищен, пострадали два сотрудника полиции.

Ранее источник в правоохранительных органах республики заявлял РИА Новости, что в пятницу в селении Экажево бытовой конфликт между представителями разных родов завершился перестрелкой, один человек погиб, еще один получил ранения. Также проверялась информация, что пострадали два сотрудника полиции, которые приехали на место происшествия по вызову.

"По предварительным данным, около 16.50 мск в пятницу на улице Арапиева в селении Экажево между несколькими местными жителями произошел конфликт, в ходе которого его участники применили огнестрельное оружие. В результате от полученных ранений на месте происшествия скончался один человек, еще один похищен злоумышленниками, передвигавшимися на автомобилях "Лада Гранта" и Hyundai Solaris", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при попытке прекратить противоправные действия участников конфликта пострадали двое полицейских, выехавших на место происшествия. "Они госпитализированы в медучреждение с телесными повреждениями, один из них получил ранение в ногу из травматического пистолета", - уточняет МВД.