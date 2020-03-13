Власти Украины просят застрявших в Словении граждан вернуться в Италию

Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев

КИЕВ, 13 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам, которые оказались заблокированы на границе со Словенией , вернуться обратно в места своего пребывания в Италии , сказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель

"Министерство иностранных дел знает об украинцах, которые остановились на границе со Словенией из-за закрытия границы словенской стороной. В Италии примерно 120 украинцев, которые возвращались на Родину, были остановлены. Сейчас рекомендуется, очень быстрая реакция, вернуться им в места пребывания и предоставить все свои контакты дипломатическим представительствам Украины в Италии", - сообщила Мендель на брифинге.

В пятницу украинские СМИ сообщили, что группа из 100 украинцев застряла на границе между Италией и Словенией, их не пускают словенские пограничники из-за мер по противодействию распространению коронавируса в этой стране.

Ранее словенское правительство приняло ряд новых мер по ограничению въезда иностранцев, которые могут быть переносчиками коронавируса. На шести контрольно-пропускных пунктах на границе с Италией вместе с усиленными нарядами полиции дежурят медики.