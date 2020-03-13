Власти Британии считают закрытие школ преждевременной мерой

ЛОНДОН, 13 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Власти Британии считают закрытие школ из-за коронавируса преждевременной мерой, которая нанесет ущерб образовательному процессу и увеличит нагрузку на систему здравоохранения, заявил глава министерства образования Соединённого Королевства Власти Британии считают закрытие школ из-за коронавируса преждевременной мерой, которая нанесет ущерб образовательному процессу и увеличит нагрузку на систему здравоохранения, заявил глава министерства образования Соединённого Королевства Гэвин Уильямсон

"В подавляющем большинстве ситуаций нет никакой необходимости в закрытии школ и роспуске учеников и учителей по домам. На самом деле, даже если где-то анализы (на коронавирус) покажут положительный результат, то ваши местные специалисты по охране здоровья помогут стабилизировать ситуацию. В настоящее время самым лучшим выбором будет не прерывать работу школ, если сделать это не порекомендует Управление здравоохранения Англии", - сказал министр в пятницу, выступая на образовательной конференции.

Он напомнил, что главный врач Англии накануне заявлял, что последствия от закрытия школ будут значительными: это отразится на качестве образования, но не принесет никакой пользы с точки зрения здравоохранения.

"Правительство внимательно относится к нагрузке на систему здравоохранения NHS, а она повысится, если медработники будут вынуждены оставаться дома с детьми из-за закрытия школ. Мы ведем постоянный анализ всех обстоятельств и следуем рекомендациям главврача Англии и советника премьер-министра по вопросам науки относительно необходимости прекращения занятий в школах. Мы пойдем на это (закрытие школ) только если получим четкую рекомендацию", - сказал Уильямсон.

Решение о прекращении занятий принимают руководители учебных заведений, при этом власти страны выступают лишь с рекомендациями. В настоящее время занятия во всех британских школах университетах продолжаются, только университет Бристоля объявил о прекращении до апреля очных лекций и экзаменов. При этом кампус остается открытым.

Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось до 798, от заболевания скончались десять человек, в основном пожилые люди.