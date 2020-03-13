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Власти Британии считают закрытие школ преждевременной мерой
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РИА Новости

Власти Британии считают закрытие школ преждевременной мерой

20:00 13.03.2020
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© Matt DunhamДети с зонтами в цвет флага Великобритании на Ковент-гарден в Лондоне
Дети с зонтами в цвет флага Великобритании на Ковент-гарден в Лондоне
© Matt Dunham
ЛОНДОН, 13 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Власти Британии считают закрытие школ из-за коронавируса преждевременной мерой, которая нанесет ущерб образовательному процессу и увеличит нагрузку на систему здравоохранения, заявил глава министерства образования Соединённого Королевства Гэвин Уильямсон.
"В подавляющем большинстве ситуаций нет никакой необходимости в закрытии школ и роспуске учеников и учителей по домам. На самом деле, даже если где-то анализы (на коронавирус) покажут положительный результат, то ваши местные специалисты по охране здоровья помогут стабилизировать ситуацию. В настоящее время самым лучшим выбором будет не прерывать работу школ, если сделать это не порекомендует Управление здравоохранения Англии", - сказал министр в пятницу, выступая на образовательной конференции.
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Он напомнил, что главный врач Англии накануне заявлял, что последствия от закрытия школ будут значительными: это отразится на качестве образования, но не принесет никакой пользы с точки зрения здравоохранения.
"Правительство внимательно относится к нагрузке на систему здравоохранения NHS, а она повысится, если медработники будут вынуждены оставаться дома с детьми из-за закрытия школ. Мы ведем постоянный анализ всех обстоятельств и следуем рекомендациям главврача Англии и советника премьер-министра по вопросам науки относительно необходимости прекращения занятий в школах. Мы пойдем на это (закрытие школ) только если получим четкую рекомендацию", - сказал Уильямсон.
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Решение о прекращении занятий принимают руководители учебных заведений, при этом власти страны выступают лишь с рекомендациями. В настоящее время занятия во всех британских школах университетах продолжаются, только университет Бристоля объявил о прекращении до апреля очных лекций и экзаменов. При этом кампус остается открытым.
Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось до 798, от заболевания скончались десять человек, в основном пожилые люди.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 125 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыАнглияВеликобританияВ мире
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