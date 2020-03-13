Медики рассказали о состоянии жительницы Подмосковья с коронавирусом

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Состояние вернувшейся из Италии жительницы Подмосковья, у которой в пятницу подтвердился коронавирус, удовлетворительное, установлен круг контактировавших с ней, они помещены на карантин, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Ранее сообщалось о трёх случаях заражения COVID-2019 в Подмосковье. В пятницу оперативный штаб сообщил о четвертом случае.
"У жительницы Подмосковья, вернувшейся из Италии, после ряда анализов подтвержден коронавирус. Пациентка находится в изолированном боксе в инфекционном отделении больницы. Состояние - удовлетворительное. Оказывается полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что установлен круг контактных лиц, они помещены на карантин и взяты под медицинское наблюдение с обязательной сдачей анализов на коронавирус.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В Московской области отменены массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек. Для жителей региона, вернувшихся из стран с неблагоприятной обстановкой, где зарегистрированы случаи COVID-2019, работает "горячая линия" по номеру телефона 8-800-550-50-30.
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