Премьер Канады рекомендовал не ездить за рубеж из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что не рекомендует канадцам ездить за рубеж из-за распространения нового коронавируса.
"Мы рекомендуем отменить не являющиеся обязательными поездки за рубеж", - сказал Трюдо на пресс-конференции, которую транслировали канадские телеканалы.
Кроме того, по его словам, планируется "оптимизировать" некоторые рейсы из-за рубежа.
"Мы вводим дополнительные строгие меры в аэропортах", - сказал Трюдо.
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