Премьер Канады рекомендовал не ездить за рубеж из-за коронавируса

"Мы рекомендуем отменить не являющиеся обязательными поездки за рубеж", - сказал Трюдо на пресс-конференции, которую транслировали канадские телеканалы.

Кроме того, по его словам, планируется "оптимизировать" некоторые рейсы из-за рубежа.