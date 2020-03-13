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Премьер Канады рекомендовал не ездить за рубеж из-за коронавируса
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РИА Новости

Премьер Канады рекомендовал не ездить за рубеж из-за коронавируса

19:57 13.03.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что не рекомендует канадцам ездить за рубеж из-за распространения нового коронавируса.
"Мы рекомендуем отменить не являющиеся обязательными поездки за рубеж", - сказал Трюдо на пресс-конференции, которую транслировали канадские телеканалы.
Кроме того, по его словам, планируется "оптимизировать" некоторые рейсы из-за рубежа.
"Мы вводим дополнительные строгие меры в аэропортах", - сказал Трюдо.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаДжастин ТрюдоКоронавирусыКанадаВ мире
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