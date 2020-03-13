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В ВОЗ рассказали о сроках пика заболеваний коронавирусом в мире
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РИА Новости

В ВОЗ рассказали о сроках пика заболеваний коронавирусом в мире

19:53 13.03.2020 (обновлено: 21:10 13.03.2020)
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© REUTERS / Flavio Lo ScalzoГоспиталь в итальянском городе Брешиа
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
ЖЕНЕВА, 13 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что пик заболевания новым коронавирусом наступит в ближайшее время, но все будет зависеть от действий стран по сдерживанию пандемии, заявила на брифинге в Женеве глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
"Мы не можем предсказать, что произойдет, но надо готовиться к любому развитию событий. Траектория развития этой пандемии зависит от действий каждой страны… Это будет зависеть от того, как страны будут агрессивно реагировать на первые случаи, которые у них выявляются… Но мы не можем сказать, когда будет достигнут пик по всему миру. Но мы надеемся, что это произойдет чем раньше, тем лучше", - сказала она.
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По ее словам, страны, которые на данный момент больше всего пострадали от пандемии, смогли обратить вспять количество новых случаев заражения. Однако необходимо оставаться начеку, так как заражение может возобновиться, считает эксперт.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗВ мире
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