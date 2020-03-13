В ВОЗ рассказали о сроках пика заболеваний коронавирусом в мире

"Мы не можем предсказать, что произойдет, но надо готовиться к любому развитию событий. Траектория развития этой пандемии зависит от действий каждой страны… Это будет зависеть от того, как страны будут агрессивно реагировать на первые случаи, которые у них выявляются… Но мы не можем сказать, когда будет достигнут пик по всему миру. Но мы надеемся, что это произойдет чем раньше, тем лучше", - сказала она.