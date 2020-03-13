В ВОЗ рассказали о сроках пика заболеваний коронавирусом в мире

ЖЕНЕВА, 13 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что пик заболевания новым коронавирусом наступит в ближайшее время, но все будет зависеть от действий стран по сдерживанию пандемии, заявила на брифинге в Женеве глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
"Мы не можем предсказать, что произойдет, но надо готовиться к любому развитию событий. Траектория развития этой пандемии зависит от действий каждой страны… Это будет зависеть от того, как страны будут агрессивно реагировать на первые случаи, которые у них выявляются… Но мы не можем сказать, когда будет достигнут пик по всему миру. Но мы надеемся, что это произойдет чем раньше, тем лучше", - сказала она.
По ее словам, страны, которые на данный момент больше всего пострадали от пандемии, смогли обратить вспять количество новых случаев заражения. Однако необходимо оставаться начеку, так как заражение может возобновиться, считает эксперт.