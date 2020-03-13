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Премьер Канады заявил, что у него нет симптомов коронавируса
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РИА Новости

Премьер Канады заявил, что у него нет симптомов коронавируса

19:53 13.03.2020 (обновлено: 20:04 13.03.2020)
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© AP Photo / Michael SohnПремьер-министр Канады Джастин Трюдо и его жена Софи Грегуар-Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его жена Софи Грегуар-Трюдо
© AP Photo / Michael Sohn
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не чувствует себя больным коронавирусом.
"У меня нет симптомов, и я хорошо себя чувствую", - сказал Трюдо на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что премьер принял решение перейти в режим самоизоляции и работать из дома, после того как его супруга Софи, вернувшаяся из Британии, почувствовала признаки вирусного заболевания. Впоследствии у Софи Трюдо подтвердился анализ на коронавирус.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаДжастин ТрюдоКоронавирусыКанадаВ мире
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