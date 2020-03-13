Премьер Канады заявил, что у него нет симптомов коронавируса

"У меня нет симптомов, и я хорошо себя чувствую", - сказал Трюдо на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что премьер принял решение перейти в режим самоизоляции и работать из дома, после того как его супруга Софи, вернувшаяся из Британии, почувствовала признаки вирусного заболевания. Впоследствии у Софи Трюдо подтвердился анализ на коронавирус.