Версальский дворец закрыли для посетителей

ПАРИЖ, 13 мар – РИА Новости. Версальский дворец закрыл свои двери для посетителей на фоне ситуации с распространением коронавируса во Франции.
Ранее французское министерство культуры призвало культурные учреждения, в том числе музеи, ограничить свою деятельность и закрыть свои двери для публики.
"В соответствии с инструкциями правительства Версальский дворец, дворцы Трианон и галерея Carrosses закрыты. Сады и парк остаются открытыми", - говорится в сообщении музейного комплекса в Twitter.
Ранее о закрытии для посетителей объявили Лувр и музей Орсэ.
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В пятницу днем премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что отныне в стране запрещены любые массовые мероприятия, численность участников которых превышает отметку в 100 человек. По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 2876 человек. Жертвами болезни стал 61 человек.