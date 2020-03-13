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Версальский дворец закрыли для посетителей
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РИА Новости

Версальский дворец закрыли для посетителей

19:41 13.03.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовОтдыхающие на территории Версальского дворца в пригороде Парижа
Отдыхающие на территории Версальского дворца в пригороде Парижа
© РИА Новости / Виталий Белоусов
ПАРИЖ, 13 мар – РИА Новости. Версальский дворец закрыл свои двери для посетителей на фоне ситуации с распространением коронавируса во Франции.
Ранее французское министерство культуры призвало культурные учреждения, в том числе музеи, ограничить свою деятельность и закрыть свои двери для публики.
"В соответствии с инструкциями правительства Версальский дворец, дворцы Трианон и галерея Carrosses закрыты. Сады и парк остаются открытыми", - говорится в сообщении музейного комплекса в Twitter.
Ранее о закрытии для посетителей объявили Лувр и музей Орсэ.
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