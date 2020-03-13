Девушка раскрыла неверность парня по детали на фото

Женщина познакомилась с молодым человеком в дейтинговом приложении. Он сказал ей, что ходит на свидания, чтобы встретить "кого-то особенного".
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Позднее Энн случайно увидела страницу знакомого на фейсбуке. Как оказалось, он уже долгое время состоял в отношениях, а месяц назад объявил о помолвке. Когда девушка рассказала парню о своей "находке", он стал все отрицать и убеждать ее, будто она его с кем-то перепутала. Однако Энн заметила у него на руке татуировку — она была на снимках в обоих приложениях.
После этого девушка решила предупредить невесту парня о том, что тот ходит на свидания с другими.
"Я просто подумала, что если бы все было наоборот, то я бы хотела, чтобы она мне рассказала об этом. Я считаю, что женщины должны поддерживать друг друга в таких ситуациях", — сказала американка.
По ее словам, будущая жена сдержанно отреагировала на такие новости, сказав, что "все в порядке" и это не вина Энн.
Однако после этого статус пары в фейсбуке никак не поменялся, заметила она.
"Позже в тот же день я зашла на его страницу и увидела, что он сменил свой профиль на фотографию, где они с невестой стоят в обнимку. Может быть, это был его способ сказать, что такое больше не повторится, и показать всем, что он действительно влюблен в нее", — предположила Энн.
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