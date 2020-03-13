Девушка раскрыла неверность парня по детали на фото

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Жительница Жительница Флориды Кимберли Энн уличила в неверности знакомого из Tinder, увидев его профиль на фейсбуке. Об этом сообщает Unilad

Женщина познакомилась с молодым человеком в дейтинговом приложении. Он сказал ей, что ходит на свидания, чтобы встретить "кого-то особенного".

Позднее Энн случайно увидела страницу знакомого на фейсбуке. Как оказалось, он уже долгое время состоял в отношениях, а месяц назад объявил о помолвке. Когда девушка рассказала парню о своей "находке", он стал все отрицать и убеждать ее, будто она его с кем-то перепутала. Однако Энн заметила у него на руке татуировку — она была на снимках в обоих приложениях.

После этого девушка решила предупредить невесту парня о том, что тот ходит на свидания с другими.

"Я просто подумала, что если бы все было наоборот, то я бы хотела, чтобы она мне рассказала об этом. Я считаю, что женщины должны поддерживать друг друга в таких ситуациях", — сказала американка.

По ее словам, будущая жена сдержанно отреагировала на такие новости, сказав, что "все в порядке" и это не вина Энн.

Однако после этого статус пары в фейсбуке никак не поменялся, заметила она.