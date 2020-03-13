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Мэр Майами заразился коронавирусом после встречи с Болсонару
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РИА Новости

Мэр Майами заразился коронавирусом после встречи с Болсонару

19:38 13.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Мэр американского города Майами Фрэнсис Суарез заразился коронавирусом после встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, сообщает издание Miami Herald.
Президент США Дональд Трамп также встречался накануне с Болсонару.
"У мэра Майами Фрэнсиса Суареса выявлена положительная проба на COVID-19", - сообщает газета со ссылкой на самого мэра.
Отмечается, что это случилось четыре дня после того, как он присутствовал на встрече с бразильской делегацией, у одного из членов которой был выявлен коронавирус.
Ранее издание O Dia со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что первый тест на коронавирус у Болсонару дал положительный результат. Затем в Facebook президента появилось сообщение, что результат теста отрицательный.
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