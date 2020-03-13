Мэр Майами заразился коронавирусом после встречи с Болсонару

ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Мэр американского города Майами Фрэнсис Суарез заразился коронавирусом после встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, сообщает издание Miami Herald.
Президент США Дональд Трамп также встречался накануне с Болсонару.
"У мэра Майами Фрэнсиса Суареса выявлена положительная проба на COVID-19", - сообщает газета со ссылкой на самого мэра.
Отмечается, что это случилось четыре дня после того, как он присутствовал на встрече с бразильской делегацией, у одного из членов которой был выявлен коронавирус.
Ранее издание O Dia со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что первый тест на коронавирус у Болсонару дал положительный результат. Затем в Facebook президента появилось сообщение, что результат теста отрицательный.
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