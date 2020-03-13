В Кемерово госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус

КЕМЕРОВО, 13 мар - РИА Новости. Два человека в Два человека в Кемерово госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию , диагноз установят после дополнительных анализов, сообщает администрация правительства региона.

"Два человека в городе Кемерово госпитализированы с подозрением на заболевание коронавирусом нового типа. Пациенты находятся под наблюдением врачей. Диагноз будет установлен после дополнительных анализов", – говорится в сообщении.

Как отмечают власти, в Кузбассе работает межведомственный штаб, ситуация находится на контроле регионального правительства.

За последние сутки среди граждан России зарегистрировано 11 новых случаев коронавирусной инфекции. Пять заболевших находятся в Москве, три - в Петербурге, по одному в Московской и Ленинградской областях и в Пермском крае. Установлено, что все заразившиеся COVID-2019 посетили в последние две недели неблагополучные по коронавирусной инфекции европейские страны: Италию, Францию или Австрию.