Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T21:53+0300
https://ria.ru/20200313/1568580126.html
В Кемерово госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568183257_0:513:2392:1858_1036x0_80_0_0_a040009d957e3bb3beeadad1c4deb4b8.jpg
РИА Новости

В Кемерово госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус

19:35 13.03.2020 (обновлено: 21:53 13.03.2020)
1621
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой помощи в защитном костюме на территории больничного комплекса в Коммунарке
Сотрудник скорой помощи в защитном костюме на территории больничного комплекса в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
КЕМЕРОВО, 13 мар - РИА Новости. Два человека в Кемерово госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию, диагноз установят после дополнительных анализов, сообщает администрация правительства региона.
"Два человека в городе Кемерово госпитализированы с подозрением на заболевание коронавирусом нового типа. Пациенты находятся под наблюдением врачей. Диагноз будет установлен после дополнительных анализов", – говорится в сообщении.
Как отмечают власти, в Кузбассе работает межведомственный штаб, ситуация находится на контроле регионального правительства.
За последние сутки среди граждан России зарегистрировано 11 новых случаев коронавирусной инфекции. Пять заболевших находятся в Москве, три - в Петербурге, по одному в Московской и Ленинградской областях и в Пермском крае. Установлено, что все заразившиеся COVID-2019 посетили в последние две недели неблагополучные по коронавирусной инфекции европейские страны: Италию, Францию или Австрию.
На сегодняшний день в России зарегистрированы 45 случаев коронавирусной инфекции: 42 у граждан РФ, два – у граждан Китая, один – у гражданина Италии. Выздоровели и были выписаны два гражданина Китая и один - России. Также выписаны россияне, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
312216
Обсудить 0
Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаРоссияЗдоровье - ОбществоКемеровоПроисшествия
Рекомендуем
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
Медики рассказали о состоянии жительницы Подмосковья с коронавирусом
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала главное средство защиты от коронавируса
Кадр из клипа Uno группы Little Big
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Мэр Майами заразился коронавирусом после встречи с Болсонару
Женщина в медицинской маске на входе в Московский метрополитен
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
Пассажирский самолет в небе
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В ВОЗ рассказали о сроках пика заболеваний коронавирусом в мире
Прохожие в медицинских масках в Москве
Подмосковную гимназию им. Примакова закрыли на карантин
Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса
Пункт медицинского осмотра неподалеку от городской больницы в Новаре
Находящаяся в Италии украинка умерла от коронавируса
Медицинские работники проверяют температуру друг у друга на границе Италии и Словении
Число жертв коронавируса в Италии выросло за сутки на 250 человек
Смартфон
Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса
Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США
Объявление о карантине на дверях одной из школ
Московскую школу закрыли на карантин из-за девочки с коронавирусом
Производство медицинских масок в Сен-Бартелеми-д'Анжу во Франции
Число заболевших коронавирусом во Франции выросло почти на 800 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Эсватини выявили первый случай заражения коронавирусом
02:13В Крыму ответили на слова Климкина об украинском гимне
02:02Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
02:02Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
Лента новостейМолния