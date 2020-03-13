В Азербайджане запретили проведение свадеб и траурных церемоний

В Азербайджане выявили 19 заражённых коронавирусом. Одним из заражённых является гражданин РФ. В четверг штаб сообщил о первом случае смерти от вируса.

"Начиная с 00:00 (23:00 мск - ред.) 14 марта на территории Азербайджана вводится ряд мер социальной изоляции. В частности, на территории всей страны запрещается проведение свадебных торжеств (за исключением свадебных торжеств, заранее назначенных на 14 и 15 марта). Кроме того, в Азербайджане запрещается проведение траурных церемоний в церемониальных залах, палатках и других закрытых пространствах. Исключение составляет лишь церемония похорон", - сообщил штаб в четверг.