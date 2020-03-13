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В Азербайджане запретили проведение свадеб и траурных церемоний
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РИА Новости

В Азербайджане запретили проведение свадеб и траурных церемоний

19:34 13.03.2020
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© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкПроверка водителя тепловизором на наличие температуры на пограничном пункте Грузии и Азербайджана
Проверка водителя тепловизором на наличие температуры на пограничном пункте Грузии и Азербайджана
© Sputnik / Владимир Умикашвили
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БАКУ, 13 мар - РИА Новости. Проведение свадеб и траурных церемоний запрещено в Азербайджане с 14 марта из-за коронавируса, следует из сообщения оперативного штаба при кабмине Азербайджана.
В Азербайджане выявили 19 заражённых коронавирусом. Одним из заражённых является гражданин РФ. В четверг штаб сообщил о первом случае смерти от вируса.
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"Начиная с 00:00 (23:00 мск - ред.) 14 марта на территории Азербайджана вводится ряд мер социальной изоляции. В частности, на территории всей страны запрещается проведение свадебных торжеств (за исключением свадебных торжеств, заранее назначенных на 14 и 15 марта). Кроме того, в Азербайджане запрещается проведение траурных церемоний в церемониальных залах, палатках и других закрытых пространствах. Исключение составляет лишь церемония похорон", - сообщил штаб в четверг.
Также сообщается, что вводится запрет на посещение родственниками больных, которые получают лечение в медучреждениях.
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