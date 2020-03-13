В Азербайджане запретили проведение свадеб и траурных церемоний

БАКУ, 13 мар - РИА Новости. Проведение свадеб и траурных церемоний запрещено в Азербайджане с 14 марта из-за коронавируса, следует из сообщения оперативного штаба при кабмине Азербайджана.
В Азербайджане выявили 19 заражённых коронавирусом. Одним из заражённых является гражданин РФ. В четверг штаб сообщил о первом случае смерти от вируса.
"Начиная с 00:00 (23:00 мск - ред.) 14 марта на территории Азербайджана вводится ряд мер социальной изоляции. В частности, на территории всей страны запрещается проведение свадебных торжеств (за исключением свадебных торжеств, заранее назначенных на 14 и 15 марта). Кроме того, в Азербайджане запрещается проведение траурных церемоний в церемониальных залах, палатках и других закрытых пространствах. Исключение составляет лишь церемония похорон", - сообщил штаб в четверг.
Также сообщается, что вводится запрет на посещение родственниками больных, которые получают лечение в медучреждениях.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 4,9 тысячи скончались.
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