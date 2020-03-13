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В Греции число заразившихся коронавирусом выросло до 190 человек
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РИА Новости

В Греции число заразившихся коронавирусом выросло до 190 человек

19:31 13.03.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоПрохожие в защитных медицинских масках
Прохожие в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Прохожие в защитных медицинских масках. Архивное фото
АФИНЫ, 13 мар - РИА Новости. Общее число заболевших новым коронавирусом в Греции достигло 190, сообщил в пятницу представитель минздрава по новому заболеванию профессор Сотирис Циодрас.
За сутки число заболевших резко выросло - в четверг было 117 случаев заболевания.
По словам Циодрас, пять человек госпитализированы в серьёзном состоянии.
От коронавируса умер один человек - 66-летний мужчина.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоГрецияВ мире
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