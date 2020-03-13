В Греции число заразившихся коронавирусом выросло до 190 человек

АФИНЫ, 13 мар - РИА Новости. Общее число заболевших новым Общее число заболевших новым коронавирусом Греции достигло 190, сообщил в пятницу представитель минздрава по новому заболеванию профессор Сотирис Циодрас.

За сутки число заболевших резко выросло - в четверг было 117 случаев заболевания.

По словам Циодрас, пять человек госпитализированы в серьёзном состоянии.

От коронавируса умер один человек - 66-летний мужчина.